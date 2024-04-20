《但願人長久》突被北京電影節取消展映　理由為「拷貝損壞」

由關錦鵬監製，新晉導演祝紫嫣自編自導自演的香港家庭溫情電影《但願人長久》先後在金馬獎、金像獎斬獲獎項，該片入圍第十四屆北京國際電影節「注目未來」單元，原定今日（20日）和周二（23日）展影兩場，然而昨晚（19日），已購票的觀眾突然收到退票通知，指兩場《但願人長久》因拷貝損壞無法修復，故取消放映。對此，網民紛推測原因，有人認為和電影中，飾演父親的吳慷仁的吸毒情節有關；也有人認為與片中出現的土地抗爭情節有關。



第十四屆北京國際電影節開幕禮。（新京報）

第十四屆北京國際電影節由中央廣播電視總台和北京市政府共同主辦，時間為4月18日至26日。日前，電影節官方微博還曾推介四部聚焦於「成長」主題的入圍影片，當中正正包括《但願人長久》。

該片原定今日晚上8時30分在深影國際影城影院、周二下午2時30分在耀萊成龍影城放映，然而多名已購票影迷在社交平台表示收到退票通知，理由是拷貝損壞，無法修復。

消息一出隨即引發熱議，儘管官方解釋原因是「拷貝損壞」，但不少網民紛紛猜測另有原因。

在微博，網民「能聽到說明你大腦產生幻覺啦」留言道「《但願人長久》一聽就是滿文軍」。據了解，滿文軍曾是內地當紅歌手，唱過武俠劇《俠客行》的片尾曲《但願人長久》，不過2009年卻因聚眾吸毒，遭行政拘留14天，成為早期「劣跡藝人」代表，之後多次復出無望。

而在電影《但願人長久》中，吳慷仁飾演的父親林覺民正正是長年吸毒，並時常因坐牢突然消失，使兩女兒長期處於不安。故有關情節被部分人認為是「有害」。

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電影導演應亮亦有個人帳號分享相關消息，並猜測取消放映或與電影中有土地抗爭的情節有關。

電影中，從湖南移居到香港的兩姊妹林子圓、林子缺，除了面對父親吸毒、時常進出監獄，還面對貧窮和身份認同的問題。電影章節劃分成1997年、2007年、2017年三個時期，其中在2017年，由袁澧林飾演的林子缺成為社運人士，參與了馬屎埔村的示威運動，反對新界東北發展計劃，甚至因此被控。但相對吸毒，導演只用較為隱晦的鏡頭交代該情節。

《但願人長久》由祝紫嫣執導，改編自其個人短篇小說《夏日的告別》，由關錦鵬和李駿碩監製，是香港「首部劇情電影計劃」第六屆大專組的得獎作品，香港電影發展局電影發展基金與創意香港資助，祝紫嫣、吳慷仁、袁澧林、謝咏欣及許恩怡主演。電影名稱源自蘇軾詞作《水調歌頭》。

其中，主演之一的謝咏欣獲第60屆金馬獎最佳新演員、第42屆香港電影金像獎最佳新演員。而吳慷仁獲第30屆香港電影評論學會大獎最佳男演員，祝紫嫣則獲第30屆香港電影評論學會大獎最佳編劇。