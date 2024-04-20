消委會哈爾濱啤酒驗出嘔吐毒素　企業：符合國家標準，未在港銷售

消委會日前對市面上30款預先包裝罐裝或支裝啤酒樣本測試其營養價值、安全和品質。當中，「哈爾濱啤酒麥道」被檢出霉菌毒素「脫氧雪腐鐮刀菌烯醇」（又稱嘔吐毒素，DON）超標。

對於上述結果，哈爾濱啤酒母公司百威中國周五（19日）回應指，所有產品在上市前均經過嚴格測試，香港消委會DON檢測含量遠低於國家標準。此外，「哈爾濱啤酒麥道」亦並不在香港銷售。



據消委會測試結果顯示，「哈爾濱啤酒麥道」驗出DON含量為每公斤26微克，雖然如以體重60公斤的成年人計算，即使一日內飲用4罐仍屬安全水平之內，惟攝入DON後30分鐘，有可能出現噁心、嘔吐、腹瀉、腹痛，甚至發燒等徵狀，與其他胃腸道疾病的徵狀相若。

值得一提的是，雖然「哈爾濱啤酒麥道」以中國城市為名，但哈爾濱啤酒品牌已被百威亞太控股有限公司收購。而「哈爾濱啤酒麥道」是哈爾濱啤酒的平價老產品之一，民間有「大綠棒子」之稱，在哈爾濱及周邊市場仍然有一批忠實消費者。

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對此，哈爾濱啤酒母公司百威中國表示，「作為一家負責任的企業，我司嚴格遵守各業務所在市場的法律法規，以嚴格的標準確保產品品質，所有產品在上市前均經過嚴格測試。」

百威中國又指，香港消委會檢測報告所指的「哈爾濱啤酒麥道」DON含量為26微克/kg，即0.026ppm，遠低於國家標準（穀物及其製品）（1000微克/kg，即1ppm)，也遠低於國際權威食品安全機構的相關上限標準（低於1ppm,即1000微克/kg)。”

此外，百威中國又表示，「哈爾濱啤酒麥道」一直以來只在內地生產及銷售，該產品的整個生產及銷售過程均符合內地相關法律法規。另據「中新經緯」報道，哈爾濱啤酒廠商回應指，公司從未將檢測的產品出口到香港以及銷售。

哈爾濱啤酒麥道是哈爾濱啤酒的平價老產品之一，民間有「大綠棒子」之稱，在哈爾濱及周邊市場仍然有一批忠實消費者。（網上圖片）

至於啤酒中為何會有DON，據深圳海關食品檢驗檢疫技術中心在中國電子口岸數據中心深圳分中心微信公眾號2023年7月的文章顯示，DON是一種常見的真菌毒素，大多在低溫、潮濕和收割季節，在穀物莊稼中慢慢生長，一般在大麥、小麥、玉米、燕麥中濃度較高，在黑麥、高粱、大米中濃度較低。

大麥、玉米等谷物都是生產啤酒的主要原料，因此其有出現在啤酒中的可能性。內地的食品安全國家標準顯示，DON被歸類於真菌毒素，是真菌在生長繁殖過程中產生的次生有毒代謝產物之一，屬於「可能對公眾健康構成較大風險的真菌毒素」。

而對於人體而言，當人攝入了被嘔吐毒素污染的食物後，會導致厭食、嘔吐、腹瀉、發燒、站立不穩、反應遲鈍等急性中毒徵狀，甚至有機會引致腦出血，嚴重時損害造血系統造成死亡。