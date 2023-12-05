江西城管酒後執法　竟以私人QR code收罰款並稱「啤酒不算喝酒」

江西高安一名身穿城管制服的人士日前酒後執法，以私人二維碼（QR code）收取100元人民幣的罰款，還竟稱「喝瓶啤酒算喝酒嗎？」對此，高安市高度重視，立即成立聯合調查組開展調查。目前，聯合調查組已執法隊員當事人丁某生停職檢查。



網傳片段顯示，一男子向兩名身穿城管制服者拍片，稱「喝酒執法，一身酒氣」，結果遭到其中一名疑似正在開罰單的人士反駁，「什麽喝酒執法，喝瓶啤酒也算喝酒執法？喝瓶啤酒算喝酒了嗎？」另一條片則顯示，男子對著身著城管制服者稱「喝酒執法，開罰單」，隨後在鏡頭前展示手中的罰單。罰單顯示為《高安市村級組織收款收據》，時間為2023年12月4日，罰款理由則為「大貨車違規進入集鎮」，金額「100元」，上有高安市太陽鎮城鎮管理執法大隊印章。

據事主稱，他當日前往太陽鎮附近遇到一群身穿城管制服的人，對方讓他們交罰款。他表示自己是空車，沒有拉貨，但對方稱鎮裏不允許走。而當他要求對方出具執法證時，對方沒有出具，只表示要開100元的罰單，不交錢就不讓走。由於著急裝貨，事主沒和對方糾纏下去，而身著制服的工作人員這時竟拿出了個人收款碼，用的是村裏小組開具的收據，「交錢時我聞到他一身酒氣，問他喝沒喝酒，對方說喝一瓶啤酒不算喝酒」。

12月5日，高安市聯合調查組發布通報指，經查，4日15時許，太陽鎮綜合執法隊員丁某生工作日違規飲酒、違規執法，情況屬實。目前，聯合調查組已責令丁某生停職檢查。下一步，將根據調查結果依紀依法進行處理。「我們將舉一反三，認真做好整改。感謝社會各界對高安市工作的監督、幫助。」