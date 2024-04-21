珠江流域北江明早現50年一遇洪峰　廣東防汛應急響應提升至三級

4月18日以來，廣東省大部分地區降暴雨到大暴雨，局地特大暴雨。受其影響，北江等多條河流發生超警洪水，山洪和地質災害多發，部分城鎮局地出現內澇。國家防總決定於今日（21日）中午12時將針對廣東省的防汛四級應急響應提升至三級。



據廣東省水文局，截至21日早上8時，全省仍有27個水文站超過警戒，防汛形勢嚴峻。最新水情研判預計北江將於22日早上9時出現50年一遇洪峰流量，較此前預測提前5小時（此前4月20日下午2時預測22日下午2時達洪峰流量）。

國家防總辦公室已安排調運巡堤查險技術裝備赴廣東省支援北江大堤巡查防守，組織防汛搶險救災物資和應急排澇隊伍做好增援準備。國家防總辦公室派出的工作組繼續在韶關、清遠等重點區域協助指導做好防汛救災工作。

20日晚上，廣東北江幹流石角水文站流量漲至12000立方米每秒，依據水利部《全國主要江河洪水編號規定》，編號為「北江2024年第2號洪水」。

截至4月20日，廣東多地累計雨量已破4月歷史雨量紀錄。統計4月以來廣東各市縣累計降水量發現，樂昌、乳源、韶關、始興4個站點在此次降水過程中累計雨量已破整個4月累計降水量極值紀錄。