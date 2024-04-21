肇慶越野跑遇雷雨大風　山洪漫過選手腰間　主辦：所有人安全撤離

受廣東暴雨影響，昨日正在進行的肇慶登山越野賽被迫中斷，有網民發影片稱，「受強降雨天氣影響，肇慶鼎湖山100越野賽啟動熔斷機制，多人被困在水流湍急的河道里，旁邊有人正施救。」當晚，賽事組委會向《南方都市報》表示，比賽已及時中斷，所有參賽選手均順利抵達安全區域。



據網民發布的影片顯示，因暴雨越野跑途中發生山洪，河水漫過參賽者腰部。許多參賽者穿着雨衣，但仍無法抵擋大雨，工作人員和參賽者在山中房屋中避雨，旁邊停有警車。

針對網民發布的影片，20日，肇慶市應急管理局工作人員表示，經詢問文廣旅體局賽事有關負責人，沒有收到參賽選手GPS報警求助。肇慶市鼎湖區政府工作人員則表示，經向相關單位了解，該比賽已通知取消鼎湖區內的賽段。

20日晚，2024肇慶鼎湖山100越野賽組委會發布通告稱，比賽於當日7時在肇慶市七星巖東門廣場鳴笛起跑，共有1250名選手參賽。13時31分，肇慶預警信息發布中心發布雷雨大風橙色預警。為保障參賽選手人身安全，13時32分，賽事組委會果斷啟動熔斷機制，中斷賽事。按照工作預案，有序組織參賽選手安全撤離賽道。17時，所有參賽選手均順利抵達安全區域。

據「肇慶發布」微信公眾號消息，2024肇慶鼎湖山100越野賽定於4月20日至21日在肇慶市端州區和鼎湖區舉行，共有100KM、60KM、30KM和8KM四條路線，已獲得ITRA和UTMB雙平台權威認證。

中央氣象台昨日清晨6時發布暴雨橙色預警、強對流天氣黃色預警、大風藍色預警，預計近兩日廣東中北部等地部份地區有大暴雨，廣東西北部局地有特大暴雨(250-280毫米)；廣東北部和中西部等地的部份地區將有8-10級雷暴大風或冰雹天氣，廣東西部等地的部份地區將有10級以上雷暴大風，局地風力可達11級以上。

今明兩日（4月21日至22日），颮線天氣亦再席捲廣東，廣東多地仍將暴雨如注，粵北和珠三角局地有特大暴雨。