日圓貶值匯差驚人　中國遊客迫爆LV店：拖兩個喼掃貨、拎現金買房

近期去日本京都等地旅遊的Ula（化名）觀察到，日元貶值下，不少奢侈品在日本買比在中國國內買要便宜近10%到50%。3月剛去日本旅遊的苗苗就過了一把「掃貨」的癮，她表示，「日本的LV店裡都是中國人，算上各類優惠，一個2萬（人民幣，下同）的包能便宜3000，4000元。」



她更稱，「（中國遊客）買啥都覺得便宜，買得越多感覺自己賺得越多，當時帶了2個28寸的箱子去，以為差不多，後來買到行李箱都裝不下，又在日本買了兩個行李箱。」



此外，日元貶值也為日本樓市吸引大量國際投資者。日本北京總商會會長潘若衛也注意到，有些中國人持現金來購房，很多人瞄準了東京奧運村的樓房。



過去，不少中國遊客在前往日本旅行時購買化妝品，在國內掀起日本化妝品風潮。圖為中國遊客在東京銀座等待旅遊巴士。（Getty）

有中國人持現金去購房

潘若衛指出，日元貶值對於在日本的外國工人來說可能是一把雙刃劍。一方面，他們在日本賺取的日元在匯回自己國家時可能會減少；另一方面，對於使用自己國家存款在日本消費的人來說，他們可能會發現自己的購買力有所提高。

潘若衛觀察，有些中國人持現金來購房，很多人瞄準了東京奧運村的樓房。在奧運村轉為民用住宅後，由於其地理位置優越、配套設施完善，成為投資者和購房者的熱門選擇。因此，一些中籤者在轉手出售時可能會獲得較高的利潤。

在大阪工作的姜鵬（化名）手裡有不少人民幣存款，近期，他準備趁日元大幅貶值把手裡的人民幣換成日元，在大阪郊區購入一套房用於投資。姜鵬觀察到，日本房價近兩年大幅上漲，東京漲了30%，大阪也漲了15%，「靠近地鐵的房子算下來大約折合人民幣260萬元，租售比能達8%，不過扣除房產稅、管理費和維修費可能只有5%左右。」

日本華僑華人婦女聯合會會長雪平圓指出，當前日本房價上漲較多，已經回到了90年代的泡沫高峰期。身邊本來想買房的人也開始猶豫。

日本華僑華人婦女聯合會會長雪平圓指出，當前日本房價上漲較多，已經回到了90年代的泡沫高峰期。身邊本來想買房的人也開始猶豫。（Getty Images）

「現在來日本買房的海外人員比較多，日本人反而買不起房，部分地方房價非常高了。」雪平圓透露，東京一些高級住宅區原來1億日元的房子，現在要賣到2.5億日元左右。

東吳證券近期研報指出，日本三大都市圈的不動產價格早已步入上升通道。東京都市圈過去10年的平均房價上升了75.9%，其中都區部累計漲幅實現翻番，年化漲幅7.2%，非核心區的埼玉縣和千葉縣年化漲幅亦有4.1%和4.0%，均跑贏日本的CPI。

提2個28吋行李箱去掃貨 買珠寶前面排30個中國人

雪平圓分析，日元貶值對日本經濟而言並非全是負面影響，日元貶值可以提升日本的競爭力，比如旅遊、出口等。她介紹，現在，日本政府用各種方式把簽證免簽，降低對外來日本的難度。比如面向中國的赴日簽證，之前要求的20萬元以上的存款證明或者20萬元以上的年收入等要求，現在「一個一個在撤」，目前只要有中國的一線城市的居住證或者戶口就可以赴日旅遊。

「Nike、Adidas等運動品牌店裡東南亞的遊客明顯多了很多，而像唐吉訶德（Donki）這種大型超市很多店裡都開始用日英中韓泰越六國語言廣播。」西索說。

日本Donki是許多港人旅遊必逛的商場之一。（資料圖片）

今年3月剛去日本旅遊的苗苗就過了一把「掃貨」的癮。「買啥都覺得便宜，買得越多感覺自己賺得越多，當時帶了2個28吋的箱子去，以為差不多，後來買到行李箱都裝不下，又在日本買了兩個行李箱。」

近期去日本京都等地旅遊的Ula也觀察到，當地的LV店裡都是中國人，算上各類優惠，一個兩萬的包能便宜三四千元。日本LV官網顯示，carryall小號的售價為379,500日元，約合17,767元人民幣，同期中國官網售價為20,600元。

Ula在京都伊勢丹商場購買了一條mikimoto的項鍊，約合7500元人民幣，較國內便宜3000元。在臨近商場關門時間去退稅時，前面還排了約30多個中國人。

大學生志南（化名）近日和朋友去日本遊玩，幫朋友代買爆火的chiikawa，在中國國內120多元的小只公仔在日本原價購買只要60元。志南說很多chiikawa中國狂熱愛好者在日本門店看到chiikawa直接全部打包，尤其是需要碰運氣的限定款。

日本Chiikawa上海快閃店現誇張人龍 粉絲：排隊5小時限購10分鐘

+ 15

潘若衛表示，日本的旅遊業回暖也使得上下游企業利潤飄紅。例如，日本高級百貨店高島屋的營業利潤達到了33年來的最高水平，這主要受到了來日遊客銷售額良好的影響。

日本陝西商會會長金小剛表示，部分人認為，目前日元貶值，對日本經濟發展起到一定促進作用，日本是出口導向型國家，日元貶值下一些日本做出口的企業，大幅盈利。但因為日本原材料相對匱乏，要依靠進口，日元若處於長期貶值狀態，對經濟並不利，企業的利潤空間也會壓縮。

日本今物價上漲，實質工資收入減少

《中新經緯》報道，日圓貶值但加薪跟不上物價上漲，實際工資收入減少，許多在日本工作的商人、中國人都深有體會。金小剛說，日本物價上漲已經持續很長時間，大概從2022年便開始了，有在日華商分享，「一公斤豬肉原來是750日元，現在960多日元。」

日圓貶值但加薪跟不上物價上漲，實際工資收入減少，許多在日本工作的商人、中國人都深有體會。﹙Getty Images﹚

日本北京總商會會長潘若衛透露，日本帝國數據銀行發佈數據顯示，2024年，食品價格上漲的趨勢仍在持續，2024年4月，主要食品生產商計劃上漲1765種商品的價格。

在潘若衛看來，日元貶值並不是唯一影響日本物價的因素。供需關係、經濟政策和國際貿易環境等其他因素，也會對物價產生影響。因此，即使日元貶值，物價上漲的幅度也可能受到其他因素的制約。

潘若衛表示，對於日元貶值，政府與日本銀行之間的貨幣政策存在分歧。政府採取措施應對高物價並提供補貼，而日本銀行則繼續實行超寬松的貨幣政策，以克服通縮。這種政策分歧影響了日元的價值。

他認為，「關於日元貶值的持續時間，市場預期表明，由於日本與其他主要經濟體（特別是美國）的貨幣政策差異，日元可能會在短期內繼續貶值。」

4月10日以來，紐約外匯市場上日元匯率大跌，一度貶值至1美元兌換154.33日元。日元對人民幣匯率也在近期創出近年新低。截至20日上午10點，100日元可兌換人民幣4.7元。