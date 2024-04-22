C929新進展曝光！中國版「夢幻客機」有望2030年騰飛？

中國寬體客機C929研發計劃可能到了攻關的關鍵階段。中國商用飛機《大飛機》微信公眾號消息，「C929計劃聯合攻關啟動大會」日前在中國商飛公司召開。與會專家分為整體氣動等六個專題小組，進行為期一周的研討。中國商飛董事長賀東風表示，歡迎更多合作夥伴共享共贏大飛機的機遇與未來。



不過，該訊息釋出後不久，不知是否因為議題敏感或事涉機密，中國商飛又將內容刪除。

CR-929已正式更名為C929。（中國商飛）

根據《澎湃新聞》等內媒轉發的新聞，該啟動大會有中國工程院副院長、院士李仲平，國務院大型飛機重大專案專家諮詢委員會主任委員、中國工程院院士張彥仲，中國商飛公司黨委書記、董事長賀東風，黨委常委、副總經理沈波、戚學鋒，中國工程院院士、中國商飛公司首席科學家吳光輝和來自大陸全國21家大學、43家合作單位、7家民航企業的14位院士、280多位專家學者，以及科學技術部、工業和信息化部、中國民用航空局有關領導出席會議。

中國商飛董事長賀東風感謝各位院士、專家對大飛機事業的長期支持與辛勤付出。他表示，作為中國第一款自主發展的洲際客機，C929對於完善國產商用飛機譜系，帶動商用飛機產業發展，具有十分重要的意義，中國商飛公司歡迎更多合作夥伴共享共贏大飛機的機遇與未來。

據了解，本次大會開幕後，與會專家分為整體氣動、機體結構、複材結構、航電電氣、機械系統、推進系統等6個專題小組，進行為期一週的研討。

C929大飛機模型。（中國商飛）

另根據《IT之家》先前報道，中國商飛副總經理戚學鋒去年11 月透露，C929 飛機已進入詳細設計階段，中國商飛同時也在混動、電動、氫能等新能源飛機領域佈局發力。

《IT之家》指稱，該機將是一架遠端寬體客機，計劃提供250-350 坐席，標準三艙280 座，基本型航程將達12000 公里。 C929 提出了更高的設計目標，相比舊款同類機型要降低碳排放60%。

C929大飛機機頭全尺寸模型。（中國商飛）

騰訊網發表分析文章表示，考慮到波音787因先進的設計和性能而有著「夢幻客機」的美譽，與其同量級、新一代雙發遠端寬體大飛機的C929基本可視作是中國版「夢幻客機」。

文章指出，由於俄羅斯在此專案中「半途而廢」，獨立撐起C929大飛機研製工作的中國，自然要對此前俄方承擔的子專案、子系統和子零件等尋找替代品，以及對這些替代品進行重新論證。「此次的C『-929大飛機專案聯合攻關啟動大會』，不排除就是商飛圓滿完成了相關工作的一大標誌，意味著該機即將進入工程研製階段。」

分析文章樂觀預期，從此前國內官方給出的信息來看，由中國獨立研發的C929大飛機的首飛時間預計為2028年至2029年，距今4年至5年，基本也符合工程研製階段的正常耗時。如果一切進展順利，在2030年前，應該就能看到C929騰空而起的英姿了。