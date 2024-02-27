國產飛機C919、ARJ21開啟東南亞5國展示飛行　為開拓市場奠定基礎

據央視報道，剛在新加坡航展完成飛行表演的中國國產大飛機C919，及國產支線客機ARJ21將於今日（27日）開啟東南亞5國的展示飛行。



昨日，國產飛機C919和ARJ21-700在越南廣寧省雲屯國際機場降落，於今日在雲屯國際機場舉行飛行啟動儀式，開始靜態展示，後續也將至越南多地進行展示。

國產飛機C919、ARJ21今日開啟東南亞5國示範飛行。（中新社）

接下來的兩個星期兩架飛機將會在越南、老撾、柬埔寨、馬來西亞、印尼5國進行示範飛行。主要驗證國產商用飛機對東南亞五國機場和航線的適應性、機場地面服務設備的適配性、特殊飛行程序的適用性和航線業載的經濟性，展現飛機良好性能，為後續東南亞市場開拓奠定基礎。

新加坡航空展於2月20日至25日舉行，航展期間，5架國產商用飛機與公眾見面，C919和ARJ21進行飛行表演。這是國產大飛機首次在海外試飛。C919在越南降落，則是另一次海外公開亮相。

ARJ21支線客機載客78~97座，航程2225~3700公里，具有良好的高溫高原機場起降性能及抗側風能力。自2016年6月投入商業營運以來，已累計交付127架。已在印尼翎亞航空運營2架，並以雅加達為基地開通了4條航線，通航5城。

C919大型客機為158~192座，航程4075~5555公里，採用了先進的氣動設計、推進系統和材料，碳排放更低、燃油效率更高。已向首家客戶中國東方航空交付4架，開通上海到北京、上海到成都的往返航班。