中國18名慰安婦受害者子女首次在國內起訴日本政府

中國18位慰安婦受害者子女在4月初陸續向山西省高級法院提交訴狀起訴日本政府，這是中國慰安婦群體對日申訴32年來，首次在中國法院起訴日本政府。



張雙兵和慰安婦受害老人侯巧良（右）。侯巧良是本次案件的18位慰安婦受害者之一。（《紫牛新聞》）

中國新聞網報道，早在1992年，中國慰安婦受害者向日本政府提出申訴，要求日本政府向慰安婦受害者公開道歉並賠償。在日本律師的幫助下，1995年至2007年，日本法院經過幾十次開庭最終判決：承認歷史事實，不對受害者公開道歉，不予經濟賠償。

此次訴訟的牽頭人張雙兵解釋，「經過十多年在日本法院起訴無果後，韓國法院的判決，讓我們意識到可以通過在國內法院起訴，來為中國慰安婦受害者群體討回公道」。韓國首爾中央地方法院於2021年就韓籍慰安婦受害者對日本政府提起的索賠訴訟進行一審宣判，判處日本政府向慰安婦受害者每人賠償1億韓元（約合人民幣59萬元）。

在本次案件中，18位慰安婦受害者均已去世。今年78歲的李拉弟是慰安婦受害者萬愛花的養女，她在民事訴狀中請求判決被告日本政府就日本軍隊在侵華戰爭中對萬愛花實施的綁架、拘禁、強姦、毆打、虐待、摧殘、傷害、疾病傳播等嚴重違法犯罪的侵權行為，請求日本政府公開道歉、懺悔；賠償人身損害賠償金和精神撫慰金合計200萬元人民幣。