侵華日軍慰安婦倖存者劉年珍離世　享年107歲

2月27日，原二戰時期日軍「慰安婦」制度受害倖存者劉年珍，在湖南省岳陽縣去世，享年107歲。



1918年，劉年珍生於湖南省岳陽縣，1944年在張谷英鎮被日軍擄走，被關在山上的破屋內，期間遭遇日軍的性奴役。關押處有日本兵把守，劉年珍一直想逃跑，大概在被關7、8後某晚，她成功逃走。由於患有嚴重的炎症，劉年珍不能生育，晚年一直由侄子一家照顧。

2019年4月28日，中國「慰安婦」問題研究中心湖南調查小組前往湖南岳陽縣調研，探訪了劉年珍，通過對她的口述採訪和實地調研，確認其日軍「慰安婦」制度受害幸存者的身份。

2024年2月27日，原二戰時期日軍「慰安婦」制度受害幸存者劉年珍，在湖南省岳陽縣去世，享年107歲。（中國「慰安婦」問題研究中心）

劉年珍曾是中國大陸地區年紀最大的受害幸存者，雖年紀大，但身體狀態、精神狀態都相當不錯，每當有志願者前往探望，她都特別開心。

2019年秋天，研究中心的志願者前往岳陽探望劉年珍，她拉着志願者們的手聊天，有些志願者聽不懂的地方，她就用手比劃，每當猜中她的意思，劉年珍就會笑著點頭並豎起大拇指。2020年新春慰問行團隊前往探訪，劉年珍也是熱情地接待大家，更是一直親熱拉着團隊中唯一的女孩子的手。

目前，中國大陸地區登記在冊的日軍「慰安婦」制度受害幸存者僅剩8人（2024年2月22日，研究中心在湖南平江縣新認定一位原日軍「慰安婦」制度受害幸存者）。