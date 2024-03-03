內地新確認1位侵華日軍慰安婦倖存者　記錄在冊在世受害者僅餘8人

2月底，中國「慰安婦」問題研究中心志願者赴湖南長沙縣參加慰安婦倖存者沈建美老人的葬禮，並在平江縣新確認一位原日軍「慰安婦」制度受害倖存者湘奶奶（尊重老人意願，暫不公開個人信息，此為化名，下同）。



2019年3月，志願者曾到過湘奶奶家中，但湘奶奶性格要強，她覺得多年前的痛事讓她抬不起頭來，加之當時湘奶奶因家中變故，更是心事重重。因此對過去的事閉口不談，湘奶奶的親戚也說，老人家如今「只想圖個安靜」。

當時一同前去的陳麗菲教授一直勸慰湘奶奶說，「如果心里難過，就不要再想以前的事情了」，並反覆對團隊強調，不要勉強奶奶說她不願意回憶的往事。奶奶什麽時候願意開口，可以再來。

期間湖南當地的志願者每逢過年都會探望湘奶奶，為她準備新衣，陪她說說話，湘奶奶的心也被一點點打開。

今年2月，研究中心的志願者去參加慰安婦倖存者沈建美老人的葬禮時，再度前往探望湘奶奶。湘奶奶客氣地招呼了大家，也打開心結，向志願者們講述多年前的那段經歷。

在講述時，老人家的思路非常清晰，她表明是在自己的家中與堂姐一起被日軍抓走，除了她們倆姐妹，日軍還抓了其他地方的女孩子。日軍把她們關在平江縣城的青磚制成的房屋中。她和堂姐是分開關押的，被單獨關在其中的一間小房子里，當時非常害怕。有一天，離她家不遠的一個外號叫「厚猛子」的人派人來解救她們。她和姐姐這才逃出生天。

奶奶的孫女說，以前奶奶偶爾會與她說起早些年躲避日本兵的事情，這些往事總困擾著她。志願者們擔心奶奶一直沉浸在不快的情緒中，找了很多開心的話題與她聊，並相約第二日再見。

當天夜里，志願者查找相關歷史文獻發現，當地確有「厚猛子」其人，原名單先麟，1945年時任平江縣警察局長，率領警察大隊搗毀日軍設在平江縣城周圍的據點並於2月收覆平江縣城。

以地方警力從日軍手里收覆縣城是極為少見的情況，地方文獻給予了明確的記載，這與湘奶奶的口述完全一致。湘奶奶的堂姐也是研究中心記錄在冊的受害倖存者，當年堂姐也曾說起過，姐妹倆是一同被日軍抓走的，因此才有了5年前研究中心對湘奶奶的第一次探望。

結合湘奶奶本人的口述、堂姐的證言及其文獻資料，研究中心認定，姐妹兩人是在接近1945年農歷春節時被日軍所抓捕，受害地在平江縣城的慰安所里。

第二日，在完成對老人家的認證工作後，志願者代表上海師範大學教育發展基金會和上海師範大學中國「慰安婦」問題研究中心，向奶奶送上2024年上半年的援助金10000元（人民幣）。根據奶奶及家人的意願，研究中心暫不公開老人的個人信息。

至今，經上海師範大學中國「慰安婦」問題研究中心登記在冊的中國大陸地區的原日軍「慰安婦」制度倖存者僅剩8位。