海船撞佛山九江大橋沉沒4人失蹤　當局實施臨時交通管制

據廣東佛山海事局官方微信公眾號「佛山海事局」通報，昨晚（22日）九江大橋防撞墩受船舶擦碰。據佛山市新聞傳媒中心報道，涉事船隻共有11名船員，其中7人獲救，4人失聯正在搜救，事故原因正在調查中。為確保安全，當局現對九江大橋雙方向實施臨時交通管制。



據報一艘海船擦碰G240國道九江大橋防撞墩，在擔桿洲尾水域搶灘不成功沉沒。相關部門第一時間趕赴現場全力處置，除應急搶險船艇外，其他船舶禁止駛入九江大橋上下遊3公里範圍水域。

事發後，佛山市委書記鄭軻、佛山市市長白濤、廣東海事局副局長郭偉斌等領導第一時間趕赴現場指揮，指示全力組織開展救援工作。事故臨時指揮部第一時間請專家對G240國道九江大橋進行初步鑒定，主體結構未見明顯受損，但橋梁防撞墩有擦痕，需對橋梁安全做進一步鑒定。

截至今日（23日）6時，佛山、江門兩地公安及省、市海事部門派出幹警、海事救援人員300餘人次對失聯人員進行搜救。藍天救援隊也派出專業隊員攜帶設備赴現場協助救援。目前，救援行動仍在進行。

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佛山市公安局南海分局也發布消息稱，為確保安全，現對九江大橋雙方向實施臨時交通管制，進行安全檢測，交通管制時間為2024年4月23日6時到2024年4月24日6時。交通管制期間，禁止所有車輛、行人通行，請途經車輛改道瀋海高速出行。

公開資料顯示，佛山九江大橋位於佛山市南海區九江鎮與江門市鶴山市杰洲之間，為橫跨西江的橋梁，全長1682米。於1985年9月開工，1988年6月正式建成通車。

值得一提的是，九江大橋在2007年6月15日曾發生船撞橋坍塌事故，大橋坍塌200米，橋上4輛汽車與2名施工人員墜河，造成8人死亡。肇事船長石桂德後因交通肇事罪被判處有期徒刑6年。