解放軍首部潛艇宣傳片釋巨浪導彈潛射畫面　山東艦完整編隊成彩蛋

今天（23）日是解放軍海軍成立75周年紀念日，22日下午解放軍對外發布的海軍首部潛艇主題宣傳片「隱入深海」，出現高清晰度的「巨浪-2」潛射導彈發射場景影片。同時，山東艦航母編隊在片中的航母對抗演習也首次呈現水面艦艇、潛艇和航空機隊的完整組合，片中出現的水下力量或包括三艘潛艇和至少一艘戰略核潛艇。內地軍事專家稱，短片中許多畫面都是首次公開，真實展示出一切從實戰化出發的主題。



《環球網》報道，此次潛艦主題短片整體視覺效果呈現出電影感，畫面清晰，故事情節扣人心弦，增強了緊張感和吸引力。宣傳片開場便是一艘「紅方」潛艇在水下100公尺左右行動，「藍方」則派出反潛機艦利用聲納浮標偵尋，潛艇上的聲納兵則是聚精會神的聆聽判別水下聲音，當得知是敵方的聲納浮標及脈衝波時，潛艇迅速下沉至水下180公尺懸停。

在片尾的彩蛋中，一艘潛艇發射「巨浪-2」潛射導彈，也是解放軍首次公開清晰版潛射導彈的畫面。

報道稱，短片中許多畫面都是首次公開，潛艇具有隱蔽性好、突擊力強等特點，既能獨立作戰，也可與海軍航空兵或水面艦艇部隊協同作戰。

海軍研究院唐莉大校表示，今年以潛艇為主題的涵義是向海軍潛艇部隊成立70周年致敬（1954年起，中國開始組建潛艇部隊）。因潛艇部隊的特殊性，反映潛艇官兵宣傳片拍攝難、數量相對少，完整反映他們的訓練生活就更難。該短片有故事有情節，有歷史縱深感，兼有人物顆粒度，以貼近兵心的角度，展現了潛艇官兵最不為人知的一面。

唐莉表示，實戰訓練方面，潛艇部隊已進入實戰化、體系化訓練環節，遠航訓練常態化，戰鬥力得到不斷躍升；裝備建設方面，潛艇全面升級換代，核常兼備，並且新一代「絕氣推進」（Air-Independent Propulsion，AIP，亦稱「不倚賴空氣推進」）潛艇佔比越來越高。可以說，「中國海軍潛艇航程越來越遠，潛航越來越長，下潛越來越深」。

值得注意的是，發射巨浪潛射彈道導彈的新型核潛艇雖然沒有出現在畫面中，但在隊友掩護下，該型核潛艇抵達了預定陣位，並且實施了戰略打擊。而核潛艇抵達最佳陣位進行發射需要突破對方反潛攔截，也就是突破對方封鎖線，由此可以看出，該短片真實地反映出「一切從實戰」的主題。

解放軍水面下的潛艦部隊多年來一直是弱項，有軍事專家稱落後美國約20年，但近一年陸續有國外軍事雜誌披露中共已成功研發096型核艦艇，一舉趕上西方國家水準，並引起美國等國家的關切。去年10月美國海軍戰爭學院的報告明確指出，中國最新的096型彈道導彈核潛艇在降噪、隱身、推進、武器等方面有所突破，並在人工智能方面處於領先地位。

在潛射導彈部分，解放軍目前已研發巨浪-3型潛射導彈，是解放軍第三代洲際潛射彈道導彈，最遠射程逾1萬2千公里，可覆蓋美國本土，可以攜帶單個或者多個核彈頭，將部署在096型核潛艇上，將成為中國核三位一體的關鍵一極。