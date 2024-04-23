佛山九江大橋海船擦碰防撞墩沉沒4人失聯　17年前曾被撞斷橋釀9死

4月22日晚，一艘海船擦碰廣東佛山九江大橋的防撞墩後沉沒，船上共有11名船員，其中7人獲救，4人失聯。

17年前，九江大橋也曾發生船撞橋坍塌事故，當時有橋面坍塌，共造成9人死亡。事發後，肇事船長石桂德因交通肇事罪被判囚6年。



2007年6月15日，九江大橋曾發生船撞橋坍塌事故，當時大橋坍塌200餘米橋面，橋上4輛汽車與2名施工人員墮河，共造成9人死亡。

當年九江大橋坍塌後，曾有人指出西江流域的非法採砂行為十分猖獗，江內含砂量低，是導致橋墩經受不起撞擊而致坍塌的重要原因。此後，佛山市南海區成立打擊非法採砂小組，全力打擊非法採砂行為。

2008年4月底，九江大橋斷橋開始拆除施工以便修復，同年7月份斷橋完成拆除。經過兩年耗資1.4億元的修復，2009年6月2日，九江大橋新舊橋面實現無縫對接，全橋貫通。

據悉，重新修復的九江大橋取消原有的23號、25號橋墩，26號、27號橋墩拆除後在原位修復，相當於增大大橋的跨徑，每個通航孔的間隔由原來的50米增至100米。24號墩作為新建斜拉橋主墩，由於結構體系的改變使其防撞能力得到較大提高。

南主橋重建困難在於，沉入河底的斷樑及舊橋墩台、樁基侵占了原大橋墩位，專家小組最終決定修建兩個2×100m獨塔組合樑斜拉橋。大橋主橋外形由原來的獨塔斜拉橋變為子母雙塔斜拉橋。

4月22日發生海船擦碰九江大橋防撞墩沉沒後，佛山市委書記鄭軻、佛山市市長白濤、廣東海事局副局長郭偉斌等領導第一時間趕赴現場指揮，指示全力組織開展救援工作。

事故臨時指揮部第一時間請專家鑒定九江大橋的情況，主體結構未見明顯受損，但橋樑防撞墩有擦痕，需對橋樑安全做進一步鑒定。

4月23日清晨，佛山市公安局南海分局發布《G240國道九江大橋實施臨時交通管制通告》稱，對九江大橋雙方向實施臨時交通管制。截至清晨6時，佛山、江門兩地公安及省、市海事部門派出幹警、海事救援人員300餘人次搜救失聯者。藍天救援隊也派出專業隊員攜帶設備赴現場協助救援。