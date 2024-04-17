全球TOP 25半導體商銷售榜單：台積電奪冠　兩岸共4家供應商入榜

在最新發表全球前25名半導體供應商名單中，台積電位居第1，兩岸半導體供應商還有台灣的聯發科、聯電與中芯國際入榜。



半導體市場研究機構TechInsights近日發布2023年全球前25名半導體供應商名單，其中台積電位居第1，其中因人工智能GPU晶片而暴紅的英偉達供應量暴漲102%躍居第4，與英特爾、三星、高通分居前5名。

Top 25廠商銷售額要59億美元以上才能擠入榜單，其中13家供應商的總部設在美國，歐洲、台灣和日本各有3家，韓國有2家，中國大陸有1家。（芯智訊）

數據顯示，半導體企業銷售額需要達到59億美元左右才能躋身這份榜單，若以產地區分，Top25當中美國佔13家最多，其次為歐洲、日本與台灣皆為3家，另外韓國有2家、中國大陸1家。

據內媒《芯智訊》報道，半導體調研機構TechInsights的報告指出，去年排名第1的台積電營收同比下滑9%至692.76億美元，但排名第2的英特爾大幅下滑了14%至515.05億美元，使得台積電超越英特爾。排名第3的三星由於存儲晶片業務的影響，其營收同比大跌34%至483.63億美元。

相比之下，排名第4的英偉達則是2023年營收增長最快的半導體廠商，其營收同比飆升102%，達到496億美元，也帶動了其排名由2022年的第8升至2023年的第4，其營收的暴漲主要得益於面向數據中心伺服器AI GPU需求的巨大增長。

Nvidia創辦人兼行政總裁黃仁勳2023年5月29日在台北國際電腦展覽會發表講話。（Reuters）

排名第5的高通，其2023年營收同比下滑了16%至309.13億美元，這主要是受到了2023年全球智能手機市場下滑的影響。

報道指出，縱觀去年全球Top 25半導體供應商榜單，可以看到，受2023年全球半導體市場需求下滑的影響，Top 25廠商當中，僅有英偉達、英飛淩、意法半導體、恩智浦、索尼、Microchip等少數廠商實現了營收的同比增長。這些廠商主要受益來自於汽車晶片市場的旺盛需求，索尼則部分受益於高端智能手機市場需求的增長。

從Top 25廠商的總部所在地來看，其中有13家供應商的總部設在美國；歐洲、台灣和日本各有3家；韓國有2家；中國大陸有1家中芯國際入榜。值得注意的是，Top 25的名單包括代工廠，因為用於比較的是半導體企業的年銷售額，而非市佔率排名。