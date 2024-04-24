燒烤攤搬進門店現烤現吃　盒馬全線搭建燒烤食材供應鏈

去年大火的淄博「趕烤」，讓今年的「燒烤熱」來得更早。數據顯示，盒馬4月燒烤類商品銷量暴增，同比增長了4倍多。



為了搶奪今年第一波燒烤流量，早在3月下旬，盒馬就啟動了燒烤季，並集結了全國各地的燒烤食材和風味，上架了一大批新品。從上周開始，盒馬門店直接架起燒烤攤，供消費者現買現烤現吃。

盒馬還特意搭建了燒烤專供的鮮品供應鏈，依靠自建中央廚房的加工能力和全國冷鮮物流網，將來自內蒙古、寧夏、湖北、成都等全國各地的新鮮燒烤食材高效送達「盒區房」。

盒馬把燒烤攤搬進門店，供消費者現買現烤現吃。（觀察者網）

據了解，盒馬今年的燒烤商品更加豐富，在牛羊肉等經典烤串的基礎上，透過原產地直采，又新開發了雞腿、雞翼、豬腰、豬潤、肥腸等十多款新品，方便消費者一站式購齊。

「我們不僅有海外直采進口的高端M級和牛、安格斯牛肉、法式小羊排等，還充分挖掘盒馬村產地優勢，開發了山東淄博、寧夏鹽池、湖北大別山、內蒙古、四川、福建等全國各地的特色牛羊肉及家禽類烤肉。」盒馬商品採購何小青說，今年的天水麻辣湯爆火，盒馬馬上就要上架甘肅辣子小郡肝等新品，讓市民在家門口就能品嘗到「天水麻辣」風味。

值得一提的是，盒馬今年還在全國範圍內打通了鮮品供應鏈——以湖北大別山盒馬村基地為例，這裡的黑山羊系列燒烤商品從工廠屠宰切割出廠後，24小時內即可到達全國門店及消費者端，全程冷鏈溫度都控制在0—4℃來保鮮保質。

盒馬今年的燒烤商品更加豐富，方便消費者一站式採購。（觀察者網）

大別山盒馬村海拔1500米，這裡的黑山羊食百草、喝山泉水，肉味清香而少膻。燒烤食材更是選用了6月齡黑山羊肉質最肥嫩的腿肉，肥瘦相間、更有嚼勁，因此一躍成為盒馬燒烤季的爆款。

「每天光羊肉串的銷量就達到了18萬串，同比去年增長了550%。」盒馬村基地負責人、湖北錦秀智慧農業公司董事長劉錦秀介紹，基地從去年開始，在羊肉卷、羊肉片等商品基礎上嘗試性地開發了孜然羊肉串，沒想到市場回饋非常好，最新研發的法式羊排，也實現了月環比2倍多的銷量增幅。

湖北大別山黑山羊盒馬村基地工廠。（觀察者網）

「因為訂單量急劇暴增，負責穿串的工人已從120人擴大到350人的規模。」劉錦秀透露，本月初，基地新引進了燒烤自動化穿串設備，由原來的人工90串/時產能提升到了現在的2000串/時，穿串效率提升了20倍，且商品的生產更加標準化。

隨著天氣晴好露營潮到來，燒烤將迎來高峰期。盒馬根據國內消費習慣，開發了滿足碳烤、空氣炸鍋等各種燒烤消費場景及露營燒烤工具。

「顧客既可以在門店現烤現吃，又能把燒烤食材及工具搬回家，輕鬆省去清洗、醃制、穿串等流程，隨時隨地燒烤。」何小青介紹，尤其針對出遊市民，盒馬上架了大量適合戶外露營、開袋即可開烤的商品，其中澳洲和牛M5+牛肉串、鹽池灘羊肉串、三拼燒烤肉串、西北辣子烤肉串等都是最受歡迎的單品，銷售周環比增長了超10倍。

本文獲《觀察者網》授權刊載。

