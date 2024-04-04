除了「天水麻辣燙」　甘肅還有什麼奇趣之處？

一碗麻辣燙帶旺一座城。最近，甘肅省的副中心城市天水市在中國爆紅。一大勺紅彤彤透着濃郁香氣的「油潑辣子」（辣椒醬）配上當地特產馬鈴薯製成的爽滑麪皮，吸引各地遊人不遠千里奔赴體驗這味蕾炸裂的一刻。但是，甘肅的醇厚粗獷又何止麻辣燙這一項。

甘肅，位於中國西北部，它曾在2017年力壓日本橫濱鎌倉、新加坡恭錫路等，被《孤獨星球》評為亞洲最佳旅遊地第一名，也是《紐約時報》2018年評選的「全球必去的52個目的地」中唯一上榜的中國省份。甘肅既有延綿千里的黃土高坡、蜿蜒盤旋的黃河、孤獨荒蕪的戈壁沙漠，也有鬱鬱葱葱的森林草原、亂石嶙峋的峽谷石林。有資深旅行者評價稱，除了海洋，地球上有的，甘肅都有。

說起甘肅，人們必想起其歷史之悠久。絲綢之路上號稱「天下第一雄關」的嘉峪關、入選《世界遺產名錄》的莫高窟，還有「西出陽關無故人」的陽關都位於甘肅。據古籍記載，神話中人類的始祖、創造八卦的伏羲便出生於如今因麻辣燙而爆紅的天水。天水市區內有一處始建於明朝的伏羲廟，它是中國規模最大的伏羲祭祀建築群。每年的6月22日，天水市都會舉行盛大的伏羲大典，以祭拜人文始祖伏羲氏。

甘肅嘉峪關關城。（視覺中國）

另外，甘肅還是三國迷必打卡的地方。現在甘肅的蘭州市、定西市、天水市、平涼市、慶陽市一帶古時候稱為隴右（又叫隴西）地區，是三國後期魏蜀交兵的主戰場，魏蜀為該地區的控制權展開了激烈爭奪。《三國演義》中，諸葛亮六出祁山的祁山、馬謖失街亭的街亭、諸葛亮收姜維的天水關皆在隴右。在這片古戰場上，曾有數十萬士兵在此廝殺。如今在隴右地區還存有祁山武侯祠、姜維墓、街亭古戰場遺址等，一些刻有古「蜀」字的出土物件印證了這段歷史的存在。

除了歷史，甘肅還有一處既現代又神秘的地方——酒泉衛星發射中心。這是中國唯一的載人航天發射場，也是世界三大載人航天發射場之一。中國第一顆人造衛星、中國第一位航天員都是在酒泉衛星發射中心「飛」向太空的。這個發射場位於甘肅省與內蒙古自治區交界，距離酒泉市中心200多公里。每當有載人火箭要發射時，大大小小的旅行團就會提前自酒泉市區出發，運送航天迷們前往發射場觀看火箭發射。

據了解，酒泉衛星發射中心暫不接待散客遊覽，遊客報名後還需進行審核，審核通過才有機會參團進入發射中心內場。目前成人跟團在內場觀看火箭發射大約需要3000到4000元人民幣，也可選擇在發射中心外，距離發射塔約5公里處免費觀看。目前，將於四月底進行的神舟十八號載人飛船發射已經吹響了觀禮集結號，成為近期酒泉各旅行團的一大賣點。一位曾現場觀看火箭發射的網友在網上評論稱，看到幾十米高的龐然大物從眼前起飛和伴隨着起飛產生的大地低頻的震動，感覺整個身心都被洗滌了。

2021年6月17日上午9時22分，酒泉衛星發射中心，隨着高達20層樓的長征二號F遙十二運載火箭刺破蒼穹的轟鳴，以聶海勝為首的三名中國航天員搭乘神舟十二號載人飛船，開始奔赴中國空間站天和核心艙的旅程。（視覺中國）

在遊玩之餘，吃當然也是旅遊中的一件大事。甘肅地處內陸乾旱地區，當地以麪食為主。除了近期爆火的天水麻辣燙外，甘肅最有名的當數遍佈中國的「蘭州拉麪」。有趣的是，若在蘭州詢問當地人，他們會說「蘭州沒有『蘭州拉麪』」。原來，蘭州人習慣將其稱為「牛肉麪」或「牛大碗」。蘭州的牛肉麪以「一清二白三紅四綠五黃」著稱，即湯清、蘿蔔白、辣子油紅、香菜綠、麪條黃亮。在蘭州，可以讓拉麪師傅把面拉成毛細、細的、三細、二細、二柱子、韭葉、薄寬、寬的、大寬等不同形態。面越寬，就越勁道有嚼勁；面越細，就越軟綿越能吸湯。所以，若是叫了一碗毛細牛肉麪記得要吃快點，不然會越吃越多。

除此之外，甘肅人的飲食習慣與毗鄰的陝西、內蒙古較為接近，都喜愛吃牛羊肉。都說一方水土養一方人，在甘肅，不同地方的水土培育出了不同的羊。甘肅武威市的民勤縣素有「中國肉羊之鄉」的美譽，當地的沙漠氣候和天然水草造就了羊肉獨特的醇香，羊肉無腥無羶、不肥不膩、品質上佳。而在慶陽市的環縣，那裏土地肥沃，尤其適合種植中藥材，據說當地的灘羊和黑山羊是「吃着中草藥，喝着礦泉水」長大的，使得環縣羊肉嫩而不羶、營養豐富。另外，臨夏東鄉的貢羊、張掖的高山細毛羊、靖遠的羊羔肉也各有各的風味。

有美食怎麼能沒有美酒？唐代詩人王翰所提的《涼州詞》便寫到了「葡萄美酒夜光杯」，而古時候的涼州也就是現在的甘肅武威市。甘肅省的西北部地處北緯36°—40°，是世界葡萄種植的「黃金地帶」。當地種植的霞多麗、法國蘭、黑皮諾、梅鹿輒、貴人香、品麗珠、赤霞珠等葡萄，主要用來釀製乾紅和乾白葡萄酒，釀造出來的葡萄酒果香濃郁，入口甜潤，酒體豐滿，已經成為中國國家地理標誌產品。