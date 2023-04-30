五一旅遊城市察｜西安長沙重慶持續熱門　淄博南京成新晉「流量」

內媒《現代快報》報道，4月29日，五一假期首日，不少內地城市人潮洶湧，景點門票車票等「一票難求」情況再現。旅遊目的地城市方面，西安、長沙、重慶等旅遊城市持續保持熱門，山東淄博、南京成為新晉旅遊「流量」城市。 據預測，2023年五一假期，旅遊人次有望突破2019年同期水平，達到2.4億人次。



根據國鐵集團發布的五一期間全國車票發售情況，主要到達城市有北京、廣州、上海、成都、武漢、杭州、西安、南京、長沙、重慶，主要熱門線路區間有北京—上海、成都—西安、深圳—長沙、上海—武漢等。

在主要到達城市中，西安、長沙、重慶等作為長期熱門城市熱度持續，西安的大唐不夜城、長沙的橘子洲、重慶的洪崖洞，都是遊客高頻打卡地。

報道指，在新增熱門主要到達城市中，南京、淄博表現亮眼。五一期間，淄博旅遊訂單同比增長20 倍，旅行熱度亦輻射至周邊濟南、青島、濟寧城市。

南京則憑藉豐富的文旅資源、貼心的城市服務，以及「總要來一趟南京吧」網絡話題等的加持，在2023年前三個月共接待遊客4437.34 萬人次，同比去年上升68.45%。

南京，秦淮河。（圖 / VCG）

上海商學院酒店管理學院副教授鄒光勇指，對於旅遊目的地來說，應當提升「特種兵」遊客的體驗度，如遊客密集景區增加導引，增加公共服務，關注網上評論，做好口碑效應。

中規院（北京）規劃設計有限公司高級規劃師劉暢受訪時表示，旅遊信息吸引力與旅遊決策存在著顯著的正相關性。當下，越來越多遊客，尤其是青年，願意通過社群軟體了解城市並獲取旅遊信息。此外，很多年輕人把「打卡」作為一種生活方式，熱衷於在風景優美處拍照上傳至網絡，由此產生二次傳播，一定程度上帶動了很多旅遊地的走紅。