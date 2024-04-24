三體與外星文明聯繫成真？　中國科學家首次觀測到電磁波動態傳播

由Netflix自資拍攝的科幻劇集《3體》（3 Body Problem）近期在網上熱播，該劇改編自《流浪地球》中國科幻小說作家劉慈欣的同名作品《三體》。在原著中，主角葉文潔意外掌握一種特殊的電磁信號傳輸方法，並用太陽作為信號放大器，以「恒星級」的傳輸功率向宇宙打出人類文明的第一個「招呼」。

小說情節未來或在現實中上演。近期，哈爾濱工業大學（深圳）空間科學與應用技術研究院教授袁丁與其合作研究者，首次觀測到電磁波（光波）動態傳播，證實太陽日冕的特殊結構以及行星等大型天體可作為電磁信號放大器，或可實現星際間通訊或者能量傳輸。



《科技日報》報道，袁丁團隊發現，太陽耀斑爆發觸發大尺度的磁流體動力學波，波前以太陽耀斑為中心往四周擴散傳播，磁流體動力學波途經過一個巨大的冕洞。

據了解，日冕中溫度低、等離子體密度低、磁場強度低的區域，在空間太陽望遠鏡的極紫外波段輻射弱，所以稱為冕洞。

耀斑爆發（波源）、冕洞（凸透鏡）和磁流體力學波的波前擴散和聚焦過程。（科技日報）

袁丁介紹，「冕洞充當了『凸透鏡』的角色，磁流體動力學波從由四周擴散變為向焦點逐漸聚焦」。據測量，該磁流體動力學波經過聚焦後，波動振幅增加3倍，所攜帶能量流提升7倍，表明這種現象具備能量聚焦效應。

另悉，該研究將為國家重大科技基礎設施——「空間環境地面模擬裝置」提供理論依據和數值模型基礎。相關研究成果已發表在國際學術期刊《自然·通訊》（Nature Communications）上。