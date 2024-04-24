深圳水圍村與皇崗村庄氏宗祠半夜被偷拆　過百村民抗議爆警民衝突

《香港01》接獲讀者報料，指深圳福田區水圍村與皇崗村共用的庄（莊）氏宗祠，4月24日凌晨被皇崗村委強拆，多人出來抗議。水圍村村民李女士指出，「尋晚凌晨拆咗，我哋都未瞓睡佢就拆咗啦」。



李女士提供影片可以看到，因為宗祠被強拆，在皇崗村皇軒酒店門口一度爆發發生過警民衝突，民眾拿開鐵馬和警方發生推擠。4月24日民眾更搬起椅子坐在庄（莊）氏宗祠附近的C2出口地鐵站與警方對峙，舉著「堅決反對拆除宗祠、捍衛宗祠絕不退讓、強拆宗祠違背庄氏族人，天理不容」。李女士稱，截至晚間19時20分，人群仍未散去。



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村民指控：皇崗村村委將祠堂地段賣給開發商

李女士向記者介紹，皇崗村和水圍村以前是兩兄弟，用同一個祠堂，但皇崗村村委會將包括祠堂的地段賣給發展商，未經水圍村同意便強拆祠堂。村民一直在現場高舉橫幅及喊口號維權，「皇崗村啲人唔敢出嚟，我哋畀啲差人圍住咗係（水圍村）入面，我哋都冇做錯事，只不過係維護我哋個祠堂」，她更指控，「皇崗村洗黑錢請啲差人嚟圍住我哋水圍村」」

李女士他們目前在祠堂附近，想要取回祠堂牌匾及其他物件，但警察不讓，雙方一度發生衝突。現場村民加警察共有4、500人。

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據了解，被拆的皇崗莊氏宗祠位於福民路東行過益田路約200米。宗祠大門外面兩側有塾台，中堂、後堂均為擡梁式構架，梁頭飾以龍首，前、後天井兩側建有廊房。宗祠建於清朝雍正、乾隆年間，算起來已有近300年歷史了，是福田區唯一一座能稱之為古建築的祠堂。

據了解，皇崗和水圍，本來是同一個村，村民都姓莊，屬同一個祖先繁衍而來。兩村毗鄰香港，僅一河之隔，所以當地村民與河對岸歷來往來密切。因其特殊的地理位置，抗日戰爭時期，這裡成為連通深港兩地地下交通線上的重要節點。

1991年4月，皇崗村正式動工開始了大規模的舊村改造工程。1992年，皇崗和水圍分別成立了深圳市皇崗實業股份有限公司和水圍實業股份有限公司，皇崗和水圍正式分家。村民莊先生表示，舊宗祠是由皇崗村管理，是兩家族人的共同祠堂。

皇崗庄氏宗祠被拆 廟址成為一片廢墟：

皇崗村委會曾稱：以大局為重，宗祠遷址重建

2011年時，皇崗實業股份有限公司原董事長莊順福曾向內地房地產媒體《房天下》表示，皇崗村以大局為重，決定宗祠遷址重建，原作為地下交通站的舊址廢棄不用，此後一直未進行修繕。

莊順福稱，因年久失修，宗祠大部分木構件被白蟻腐蝕嚴重，整座建築已是岌岌可危。如果小修小補，也只是延緩坍塌時間，不能從根本上解決問題。

莊順福表示，皇崗莊氏宗祠北移重建後，原址上絕大多數文物資料已移至新址妥善陳列、保管。新的宗祠基本沿用舊宗祠建築風格，規模更加宏大，啟用後已舉辦過多次海內外宗親活動。在這樣的情況下，舊宗祠已無保留的必要，皇崗已將其列入城中村改造的範圍，相關規劃已經制訂出來了。