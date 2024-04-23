曾遭炒房團「圍獵」　深圳有二手樓跌60%成交　中介：或繼續降價

虧欠都要出手！近來，深圳樓價下跌受到市場關注，此前有報道稱，深圳出現｢劈價賣樓潮｣，有業主寧蝕130萬求售。而日前，寶安區一樓盤的二手房成交價跌近60%，單價約6萬/平方米（人民幣，下同）。有中介表示，若業主急售，只能繼續降價。



據《第一財經》報道，該二手房源為寶安區花樣年花鄉小區，套內面積僅28平方米（約301呎）1室0廳1衛，於4月10日以166萬的價格成交。因原業主購買該單位還不滿五年就出售，購房者還多付了5萬元增值稅。

深圳寶安區花樣年花鄉小區一二手單元跌近60%出售。（網絡資源圖）

值得注意的是，該小區28平方米戶型的房源，在2021年曾以410萬元的總價成交，彼時的單價接近15萬元/平方米。相比高峰期410萬元的成交總價，目前該戶型已經跌了59.5%。

有房產中介稱，現在以一百多萬總價出售的業主，很有可能在樓價大漲前就已購入，若以400萬元左右的價格購入，不到200萬左右賣出，兩者之間的差價，則需要由原業主自行承擔，虧損將不小。

深圳樓價普遍下跌目前已是常態。據「樂有家」統計數據顯示，2023年，深圳二手房成交均價從2021年的8萬元/平方米跌至6.5萬元平方米，接近2019年6.2萬元/平方米的水平，跌幅約19%。

南山區也有小區近期樓價較高峰時期跌幅近5成，但像花樣年花鄉小區跌幅近60%的，在深圳仍少數。雖然降幅巨大，但花樣年花鄉建成於2011年，算樓齡較短的次新房，且位於寶安中心，距離地鐵一號線的寶體站僅約700米，與南山前海片區的前海灣站僅相隔三個地鐵站。

至於為何該小區大幅度降價，多名房產中介都提到了「炒房團」，表示該小區的樓價2019年11月前後開始大幅上漲，直至2021年達到高峰。且該小區樓齡較短，小戶型較多，又靠近前海片區，是不少年輕人的「上車盤」，這些因素成為「炒房團」盯上這個小區的重要因素。

值得注意的是，2021年深圳的微博房產大V「深房理」因涉嫌炒房被相關部門調查，一份關於「深房理」的禁入樓盤名單中，就包括了花樣年花鄉小區這個樓盤。名單包含位於龍華紅山片區和前海及其相鄰片區的樓盤，而花樣年花鄉就緊臨前海片區。

據房產中介介紹，花樣年花鄉小區同戶型的住宅目前有7套正在掛牌，其中有一套中樓層的房源，業主願意以總價170萬元賣。對於這類房源是否會繼續下跌，中介表示，如果同小區同戶型的房源不止一套在售，買家就會貨比三家，買方市場下，業主如果急著出售，只能繼續降價。