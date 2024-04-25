李強貴州調研訪脫貧群眾　稱要守住不發生規模性返貧底線

中共中央政治局常委、國務院總理李強4月24日在貴州調研，強調要深入貫徹習近平總書記關於鞏固拓展脫貧攻堅成果的重要指示精神，強調要毫不放鬆做好各項政策和工作措施落實，扎實有效鞏固拓展脫貧攻堅成果。他希望貴州貫徹習近平在推動西部大開發座談會上的重要講話，發揮優勢，為譜寫西部大開發新篇章作出更大貢獻。



國務院總理李強4月24日在貴州調研，視察凱里市白果井街道思源社區。（央視截圖）

李強視察凱里市白果井街道思源社區， 該處住有近3,000戶易地搬遷群眾。李強聽取安置點情況匯報，詢問民眾搬遷群眾就業、生活等狀況。李強強調，要壓緊壓實各方責任，保持幫扶工作力度，把各項政策銜接好、落到位，堅決守住不發生規模性返貧底線。要通過擴大本地就業崗位和加強異地就業服務相結合，讓搬遷群眾穩得住、有就業、能致富。

國務院總理李強4月24日在貴州調研，視覺在台江縣中等職業學校。（央視截圖）

李強並視察麻江縣藍莓產業示範園，了解全縣藍莓產業發展帶動農旅融合情況。他又在台江縣台拱街道紅陽村，李強觀看「村BA」直播，察看文創產品，聽取鄉村體育產業、文旅產業發展情況匯報，走訪脫貧群眾。此外，他在台江縣中等職業學校，察看茶藝、調酒實訓室和非遺傳承體驗中心，了解教育幫扶、校企合作及學生就業情況，與師生深入交流。

李強指出，一業興帶來百業旺。要立足地域優勢，打開發展思路，用更多金點子、好創意來發展休閒旅遊、群眾體育、民俗文化體驗等，催生鄉村經濟新業態新亮點。擁有一技之長、提升就業能力是脫貧致富的關鍵。要大力推進職業教育發展，用好東西部協作、校企合作等機制，精准對接市場需求，及時更新實訓內容，培養更多技能型人才。