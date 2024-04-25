假唱風波餘悸？五月天重返北京開唱　執法單位將現場監管

台灣樂團五月天去年底在內地捲入「演唱會假唱」風波，甚至傳出被迫政治表態。儘管官方對此一直沒有公布調查結果，但北京執法部門表示，對於五月天接下來在北京的演唱會，將派工作人員到現場監管。



台灣知名樂團五月天24日宣布25週年巡迴演唱會「回到那一天」，將自5月中下旬至6月在北京國家體育場鳥巢舉行。消息公布後立刻在內地社群平台上衝上熱搜。

去年11月，五月天在上海體育場連開8場演唱會，隨後有博主指出，該樂團在上海場演出中存在「假唱」，引起軒然大波。

五月天阿信被指在上海演唱會中假唱。（影片截圖）

五月天的經紀公司「相信音樂」同年12月4日發表聲明強調，「五月天在巡迴演出中不存在任何假唱行為」，並表示「正積極配合相關執法部門開展調查工作，相信相關部門會給我們一個公正的結果以正視聽」。

內媒《南方都市報》報道，經致電上海市文化和旅遊局執法總隊，詢問有關五月天假唱的鑑定結果，工作人員表示「還在處理當中」。

報道稱，對於即將舉辦的北京演唱會，北京市相關執法部門回覆稱，會派工作人員到現場監管。

外媒報道指稱，大陸施壓五月天發表親中言論，企圖左右大選，國台辦發言人陳斌華直斥子虛鳥有，該報道是徹頭徹尾的假消息。（微博＠國台辦發布）

在假唱風波遭熱議之際，去年12月28日，《路透社》曾引述匿名消息來源和一份台灣國家安全備忘錄指出，國家廣播電視總局要求五月天公開表態支持北京「一個中國」說法，配合北京對台宣傳。不過，五月天所屬經紀公司並未回應這個訊息。國台辦發言人陳斌華則說，這個報道是「徹頭徹尾的假消息」。