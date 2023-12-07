咪嘴墊音難容　五月天疑似假唱為何從風波變風暴？

台灣知名樂團五月天在11月的上海演唱會後陷入假唱爭議，事件熱度持續升溫，從樂評人與粉絲的交鋒升級為官方介入、全民聲討的輿論風暴。



「五月天假唱鑒定」詞條12月3日登上微博熱搜榜首後，北京市文化市場綜合執法總隊當天表示會記錄情況進行判定，上海市文旅局執法總隊隔天（4日）回應，已要求主辦方配合調查。

內地官媒《人民日報》5日發表評論稱，對假唱問題的關注和討論值得各方深思，「抵制假唱，堅持真唱，是廣大音樂工作者的基本職業操守」。

上述評論6日一早登上微博熱搜，閱讀量達2.8億。當天恰好是五月天主唱阿信（陳信宏）的生日。他在社交媒體Instagram上感謝網民生日祝福時，發布限時動態「盡其在我，做好自己」，相關詞條一度衝上熱搜第一位，閱讀破3億。

五月天被質疑假唱。（五月天微博圖片）

假唱爭議發酵

1999年出道的五月天是華語音樂史上最成功的樂隊之一，也是中國80後、90後一代歌迷的青春回憶。

新冠肺炎疫情暴發前，五月天就保持著較高的演唱會頻率，疫情後更加快步伐。據內地媒體統計，截至12月3日，五月天今年來已在全球各地舉辦59場演唱會，上個月更是10天內在上海連辦八場演唱會。

關於五月天疑似假唱的討論正是從那時開始。五月天上海演唱會結束隔天（11月22日），內地音樂博主「聲理學」發布微博稱，收到關於五月天演唱會假唱的投稿，還說這比他以往抨擊的晚會假唱「性質更惡劣」，「五月天遠不止一場個人演唱會假唱」。

幾天後，中國影片網站嗶哩嗶哩（B站）博主「麥田農夫」發布影片，透過對五月天上海演唱會的12首歌做音源鑒定，得出五首「純假唱」的結論。

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「聲理學」和「麥田農夫」的發聲獲得一批網民支持，也受到不少五月天粉絲質疑。不過這一階段，仍只是博主和粉絲之間的小規模討論。

在收到五月天粉絲「不服報警」的多條評論後，「聲理學」12月1日發微博稱，他已向中國消費者協會舉報五月天的假唱行為。

「聲理學」的這條微博獲得更多關注，相關話題登上微博熱搜，北京和上海的文化市場稽查部門也展開調查。

五月天上海演唱會所在地的上海市徐匯區消費者權益保護委員會12月4日作出回應，若行政部門定性為欺詐，便可按《消費者權益保護法》退一賠三。

內地著名歌手薩頂頂2016年在央視音樂頻道元宵晚會上一度用話筒的底部演唱，但聲音沒有變化，成為假唱「名場面」之一。（網上圖片）

假唱定義模糊

有關五月天假唱的爭議持續發酵，但樂團經紀公司「相信音樂」一開始並未作出正面回應。

在「五月天假唱」登上微博熱搜第一的12月3日，相信音樂發布了一則五月天將在北京時間12月8日同步直播巴黎演唱會的通告，並配文「全民參與，全民見證」，似乎是要以演唱會直播回應假唱質疑。

隨著官方介入事件熱度上升，相信音樂隔天發出「嚴正聲明」，稱五月天在巡迴演出中「不存在任何假唱行為」，有關假唱言論均為「惡意攻擊、造謠中傷」。

這場爭議的核心分歧，在於對「假唱」的定義。文化部自2009年10月1日起施行的《營業性演出管理條例實施細則》規定，營業性演出不得以假唱、假演奏等手段欺騙觀眾。對於什麼是「假唱」，條款進一步解釋為：「使用事先錄製好的歌曲、樂曲代替現場演唱、演奏的行為。」

不過，曾參加過中國音樂綜藝節目《天賜的聲音》的樂評人梁源發影片稱，關於假唱的定義仍不完善，例如對於墊音是否屬於假唱就未作說明。

「墊音」又稱「半開麥」，即在伴奏中保留部分錄音室版本的音軌，觀眾在現場聽到的聲音由錄音室音軌和現場話筒音軌疊加而成。

目前業內對墊音和半開麥是否屬於假唱的看法尚不統一，墊音的出現也讓假唱的界定變得更複雜，可以說是判定五月天是否為假唱的關鍵。

林妙可登上北京奧運會一夜成名，但一年後被證實為假唱。（影片截圖）

假唱由來已久

自上世紀80年代起，內地大型晚會和文藝演出就出現過為了追求效果假唱的做法，最為人熟知的就是一年一度的春節聯歡晚會。

在40年的春晚史中，除了90年代短暫的真唱試水、頒布《營業性演出管理條例實施細則》的2009年幾乎全員真唱、以及一些年份真假參半外，大多數時候都是對口型。

對於真唱，春晚導演袁德旺曾給出過相當寬泛的定義：「凡是由自己唱的，在節目中用放錄音對口型之方式進行演唱的，均為真唱。」

另一個廣為人知的假唱案例，發生在2008年北京奧運會開幕式上。現場演唱《歌唱祖國》的小女孩林妙可，過後被曝光並非實際演唱者，只是對口型演出。

近期一個出圈案例是今年7月的「灣區升明月」晚會。這場雲集兩岸三地明星的大型晚會，因真假唱參半而引發熱議，號稱「娛樂圈大型打臉現場」。

在假唱和後期修音氾濫的中國樂壇，敢於「全開麥」的節目屈指可數。2020年湖南衛視綜藝《乘風破浪的姐姐》第一季在初舞台表演時，甚至全程在節目上方標注「全開麥」字樣，讓觀眾感受到選手的真實水準，也因此收穫許多熱度。

觀眾要求更嚴了？

與打開電視就能看的晚會和綜藝節目不同，每一名去到演唱會現場的觀眾都花了真金白銀。尤其今年消費降級的大環境下，動輒上千元的演唱會門票對於普通消費者來說不是小數目。

五月天上海演唱會門票介於355元至1855元（人民幣，下同）之間，以每場7.2萬個座位計算，中新經緯估算，五月天演唱會僅在上海一站，門票收入就可達6億元。

對比一日吸金千萬的明星，普通打工人省吃儉用看演出，若是再發現貨不對辦，很難不感到失望甚至憤怒。

有網民感慨，演唱會假唱就像「在五星級酒店吃到了預製菜」。對此，以毒舌著稱的內地樂評人丁太升說，演唱會假唱更像「花錢看畫展，看到的卻是列印出來的畫」，「去餐館吃飯，卻上了一桌子照片」。

丁太升指出，演唱會是商業行為，假唱相當於賣假貨，「妥妥的是一種商業欺詐」。

在疫後消費復蘇滯緩的背景下，內地演唱會經濟今年呈現逆勢而動的爆發式增長。中國演出行業協會公布的資料顯示，今年前三季，全國營業性演出場次達34.24萬場，較去年同期增長278.76%；演出票房收入315.41億元，較去年同期大漲453.74%。

2023年10月，周杰倫在新上海體育場開唱，為該體育場首個明星演唱會，吸引數萬粉絲帶動場館週邊經濟。（視覺中國）

沉寂三年後井噴式復蘇的演出市場，也滋生各種亂象，例如被炒到上萬元的黃牛票、售賣遮擋視線的「柱子票」、主辦方不允許觀眾退票或收取高昂退票手續費等。對假唱的聲討，也是觀眾們對種種亂象不滿的集中表達。

五月天假唱爭議發酵後，《北京日報》曾發文說，種種演出市場亂象既是對觀眾一腔熱血的辜負，也無異於給好不容易回暖的演出市場潑冷水。

五月天假唱風波如何收場尚未可知，但如此聲勢浩大的輿論關注，相信會推動有關部門對「假唱」給出更明確的界定，也為規範後續演出市場提供一個可參考的案例。

本文獲《聯合早報》授權刊載。

