五月天陷咪嘴風波　官媒：抵制假唱　任何形式對口型都是不負責任

台灣天團五月天深陷假唱風波，被質疑在上海的演唱會上假唱。北京市文化市場綜合執法總隊、上海市文旅局執法總隊等官方機構宣布將展開調查。五月天經紀公司「相信音樂」在官方微博發布聲明否認假唱。



官媒《人民日報》5日發出評論文章，提到「某知名樂團」被指12首歌中5首歌唱得「有問題」，並強調「抵制假唱，堅持真唱」是音樂工作者的基本職業操守，「真演唱、真演奏，這是演藝人員的本分。」



文章指，是真唱，還是假唱，相信會有科學，客觀的調查結果。而由此引發的對假唱問題的關注和討論，值得各方深思。抵制假唱，堅持真唱，是廣大音樂工作者的基本職業操守。

文章指，演唱會觀眾眾多，票價不菲，真情真唱，加上臨場發揮，即興互動，是現場演唱的獨特魅力。演唱者任何形式的對口型，都是對消費者的不負責任。

文章最後稱，對於觀眾的合理質疑、投訴意見，演唱會的表演者、主辦方，均須加以正視，做到有則改之，無則加勉。文化主管部門也要加強監管，讓假唱行為無處遁形。真演唱、真演奏，這是演藝人員的本分，也是演藝明星擁有市場號召力的基石。

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