母親同丈夫都呃！四川女校長詐騙近5千萬後自殺　警揭花3千萬打機

四川瀘州市一名43歲原小學女校長涉嫌以投資為名詐騙學生家長、親朋好友等近5000萬元（人民幣，下同），其後自殺，警方已撤銷此案。警方調查發現，該女子竟然把詐騙得來的高達3000萬元用於充值網絡遊戲《大唐無雙》。



29名受害人已將女子的父親、財付通支付科技有限公司和廣州網易計算機系統有限公司告上法庭，案由為合同糾紛。



綜合內媒報道，在2017年至2020年，女子童敏憑藉合江天立學校小學部校長的身份，對外宣稱可入股天立幼兒園、天立培訓學校或天立後勤配送公司，以高額回報為誘餌，涉嫌詐騙學生家長、親朋好友等近5000萬元。

童敏先從自己身邊的親友、閨蜜開始，隨後逐漸滲透到朋友的朋友，甚至還有學生家長、專車司機等，用所謂的投資合作來虛構項目，四處鼓動投資人簽訂合同。

報道指，在受害人名單中，有童敏的母親、舅舅、姨媽、妹妹、堂哥，以及其丈夫的姐姐、外甥等，其中童敏的母親被騙去120萬，童敏的二妹被騙95萬，三妹被騙168萬。甚至連童敏的丈夫也是受害人。 其中更有受害人被騙去高達1000餘萬元。

直到2021年5月，這些投資人都聯繫不上童敏，才意識到上當受騙並報警。同年6月初，瀘州市警方對童敏涉嫌合同詐騙立案偵查，童敏隨即投江自殺，終年43歲。

3000萬元用於玩《大唐無雙》

警方調查發現，童敏從他人處騙取的錢財根本沒有進入天立學校的項目，並曾花3000萬用於充值網絡遊戲。從2014年開始，童敏在虛擬的遊戲世界裏，陸續向網易遊戲平台充值逾3000萬元，幾乎都是用於玩《大唐無雙》。

在《大唐無雙》裏，童敏被稱為「神一樣的存在」。她在遊戲中化身為「桃若」，出手闊綽，還組建了兩支戰隊。童敏常年出錢僱有4~5名代練打手，平時小紅包不斷，團隊比賽的百萬元獎勵也全都分給戰隊成員。2019年、2020年，童敏掌控的戰隊連續奪下皇城之巔年度冠軍的寶座。

在整個《大唐無雙》遊戲裏，無人不知她的消費力，實際消費嚇人，對敵人全用錢砸。其代練戰隊人均一年獲利保守估計也有幾十萬元。有遊戲玩家稱，曾經有場遊戲，桃若與對方幹紅了眼，當天遊戲花銷就可能達到百萬元級別。

此前，29名受害人將童敏父親、財付通和開發《大唐無雙》遊戲的網易告上法院，一審法院於2022年判決原告敗訴，29名原告遂提起上訴。該案於4月23日在四川瀘州市江陽區法院開庭審理，將擇期宣判。