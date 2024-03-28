現實版周處除三害｜前記者創靈修組織騙逾3600人　強姦多名女學員

台灣電影《周處除三害》近日在中國大陸熱映，劇中男主角陳桂林揭發以「尊者」為宗教領袖的靈修組織，引發熱議。



而近期中國公安部似乎也搭上熱潮，偵破現實版靈修組織。前記者鄧海鵬打著「靈魂塑造」旗號創辦培訓機構，欺騙超過3,600人，包括多名未成年人，吸金超過1,100萬元人民幣，還有不少女學員上當，與他發生性關係。

稱廈門總部是「宇宙中心」 威脅退出將遭神罰（點圖了解更多）：

+ 32

中國公安部旗下《中國反邪教網》15日報導，鄧海鵬1971年出生，曾任中國某報記者，2016年創辦「心揚升生命文化諮詢（深圳）有限公司」，以「提升自我」、「靈修」為名義設置課程，對學員精神控制，

鄧海鵬2021年將培訓總部從深圳搬到福建廈門，聲稱其「靈魂塑造」理論結合神學、禪修、佛教、心理學等知識，並在培訓中強調，其「廈門總部」是宇宙中心，是「集體場域」最強的地方，自己則是神選中的管道，不臣服於神或者退出場域的學員會被神「運作」（即遭天譴），以此建立絕對權威。

鄧海鵬還設立「學員推薦代理制度」，每成功推薦新學員，就可得到現金獎勵，使學員主動或被動幫他「拉人頭」。

【相關文章】邪教教主「與1,000處女做愛」為修行 逼信徒拍AV 逃6年終落網（點擊了解更多）▼▼▼

+ 20

報導指出，鄧海鵬的客群主要是患有心理疾病或正遭受困難生活的人群，靈修組織透過社群平台發布宣傳資訊，搭配客服引導，游說客戶前往就近的培訓點，掏錢參加「靈魂培訓」。

訓練期間，鄧海鵬以實行「集中辦公」為由對學員進行封閉管理，訓練點會沒收學員手機，切斷其與外界的聯繫，同時不准隨便外出，有異議者將被其他學員發言批評。

報導指出，鄧海鵬在訓練過程中，不斷打造人設，為自己塑造出勤儉節約、不近女色、只為追求生命的真諦單身至今，無兒無女的「崇高」形象。

然而他實際上每天大魚大肉，必吃海參，還貪財好色，淫亂奢靡，誘騙了多位女學員，與她們發生性關係。

【相關文章】美版鄭明析：3歲女嫁67歲淫亂教主被迫拍AV 稍有不從下場更慘（點擊了解更多）▼▼▼

+ 24

2022年6月，廈門市警方成立專案組，歷時4個多月的偵察布控，2022年10月25日破獲鄧海鵬的靈修組織。

截至案發，該培訓機構所涉被害人遍及全中國20多個省的3,600餘人，其中還包括多名未成年人，詐騙金額高達1,100餘萬元。

鄧海鵬則被依迷信破壞法律實施罪、詐欺罪、強姦罪，併罰17年6個月，外加810萬人民幣。

延伸閱讀：

小林製藥紅麴案延燒！8業者預防性下架 商品、處理進度一次看

【本文獲「TVBS」授權轉載。】