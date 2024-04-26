內地知名遊戲老董稱前度捲走3億元　起訴後法院：不予支持

內地知名遊戲公司多益網絡傳出董事長徐波自稱被前女友捲走人民幣3億多元事件，唯起訴後法院不予支持，認定雙方是戀愛關係，且育有13名子女，駁回徐波全部訴訟請求。



4月25日，多益網絡官博連發4條微博，講述董事長徐波為伴侶湯某轉款8億多元（人民幣，下同），後湯某卷款私逃，目前仍拖欠3億多元未還的事情。該事件迅速在網絡上引發了廣泛的討論和關注。而就在前一天，多益網絡還因「規定員工娶妻彩禮不得超過10萬人民幣」上了熱搜。

多益網絡傳出董事長徐波自稱被前女友捲走人民幣3億多元。（網上圖片）

據企查查，廣州多益網絡股份有限公司成立於2006年，連續六年上榜由工信部發佈的中國互聯網企業百強榜。2015年，公司淨利潤突破10億元，旗下業務涵蓋網絡遊戲、電子郵箱、即時通訊等互聯網產品，有《幻唐志》《夢想世界3》等多款遊戲。

據多益網絡官網簡介，多益集團10次登榜中國互聯網企業百強，研發並發行了「幻唐志」「夢想世界」「槍火重生」等知名遊戲IP。同時，多益集團為「廣東省版權興業示範基地」，旗下擁有大量專利、著作權和注冊商標等核心智慧產權。而企查查資訊顯示，廣州多益網絡股份有限公司董事長為徐波，其持股比例為99.5%。

從公開信息中看，徐波的商業版圖涉及投資、資訊技術等。2024年3月25日，胡潤研究院發佈《2024胡潤全球富豪榜》，徐波以275億人民幣財富位列榜單900位。

此次多益網絡連發4條微博控訴徐波伴侶湯某，也被網友認為是董事長「親自操刀」之作。法律訴訟資訊顯示，徐波與湯某民間借貸糾紛案件已於今年3月開庭，原告為徐波。

多益網絡創始人徐波。（新浪新聞）

根據多益網絡發布的信息，徐波稱奇其與湯某2009年底在某相親網站結識，後於2011年6月生育一女兒，但並未結婚。值得留意的是，徐波稱湯某舉證了13個小孩，僅其中2人是雙方共同生育，其餘11人為湯某在國外接受捐精所生。

根據徐波說法，2012年至2018年間，其陸續透過銀行帳戶轉帳8.19億元給湯某，其中的4.19億元備註了「借款」或「jiekuan」，湯某收款時對備註無任何異議。徐波表示，這些轉帳未包含其另外與為湯某花費的這種開銷。同時，徐波透露，湯某還代徐波持有國內外的各類其他資產，總價值達10多億元。

兩人矛盾於2022年爆發。徐波指控，湯某當年非法遺棄所有孩子，並捲款潛逃。此後湯某把其中的5.15億元轉回給他，但仍有3億多元款項沒有歸還，其他代持有的資產也沒有轉回。