22歲中國女留學生自澳洲遭誘騙至泰國　痛失150萬留學資金

一名於澳洲國立大學就讀的22歲安姓中國女留學生近日傳出疑似遭到詐騙失聯，其友人在網絡發布尋人啟事，引起輿論關注。周五（26日），友人表示，安女已被找到，並於4月21日回到中國。據了解，此前她被誘騙至泰國，遭詐騙近150萬元人民幣。



據尋人啟事介紹，安女自4月15日與國內親友斷了聯繫，亦未於4月16日和19日參加期中考試，也不在宿舍內。其社交媒體平台最新動態停留在2月16日的封面圖與頭像更換，之後便再無更新信息。其父親選擇報警。

4月17日，安女母親接到女兒電話，但電話中卻是一把男聲，對方威脅索要800萬元人民幣的「賠償金」，若不從，安女會被迫拍攝成人影片，還會被送到柬埔寨販賣器官。收到勒索後，安女父母查看女兒的銀行戶口，發現他們所提供的留學資金中，有超過750萬泰銖（約150萬元人民幣）分別多次被轉入其他個人賬戶，於是立即聯絡泰國犯罪受害者援助協會求助。

當地警方調查發現，安女於4月13日入境泰國，次日在機場附近酒店住了一晚，之後失去下落。到20日晚，警方終於在Bang Rak地區的一家酒店找到了安女，對方未受到傷害。

安女（左一）已回到國內。（南方都市報）

經查，3名詐騙人士謊稱為電信運營商工作人員、政府機構人員、警察，自2月起誘騙安女。對方聲稱從安女手機發出的非法信息導致某人自殺，警告若不支付800萬元人民幣，便將面臨可怕的後果。之後，安女被迫在網上簽署債務確認書，期間騙子要求她不向外界或家人透露對話中交流的信息，否則其將面臨法律訴訟。

安女之後分多次向指定的賬戶匯款，但最後一筆50萬元的轉賬因金額過高被銀行拒絕。騙徒聲稱可通過泰國當地的人脈幫助安女免於受到法律制裁，遂將她誘騙到泰國。

周五，友人向媒體透露，安女已於4月21日返回國內，慶幸的是，由於拯救及時，她未受到傷害，只是有點受到驚嚇，將等情緒穩定後再返回澳洲繼續學業。