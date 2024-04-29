廣鐵集團：受暴雨影響　京廣、京九多趟列車延誤或停運

廣鐵集團消息，根據氣象部門消息，近期湖南大部、廣東中北部將出現較大範圍的大到暴雨。根據降雨影響範圍，廣鐵集團計劃於4月29日至5月1日期間停運京廣鐵路普速列車62列，京廣、京九普鐵和京廣高鐵的部分列車將出現不同程度延誤。



廣鐵集團稱，因此輪暴雨影響範圍較大，鐵路部門將根據暴雨影響程度，研判安全風險，後續可能對京九鐵路和京廣高鐵部分列車採取停運和折返運行措施，旅客可密切關注12306網站信息或鐵路部門公告。待此輪暴雨影響結束後，鐵路部門將視客流需求情況加開列車。

截至4月29日上午10時，已有62列京廣鐵路普速列車停運。

停運車次列表。（央視新聞）

鐵路部門提示，旅客購票時需提交乘車人準確的手機號碼，並保持通信暢通，以便及時接收鐵路出行服務信息。

在收到列車停運短信或在12306查詢到列車停運信息後，可自車票發站乘車日期起30日內（含當日）在12306網站或APP，或火車站人工窗口辦理全額退票手續，因列車停運導致的退票不收取退票費。

現金支付、已經打印報銷憑證的旅客，自退票之日起180天內（含當日），持購票時使用的有效身份證件原件至鐵路車站窗口交回報銷憑證，領取票款。鐵路部門提醒，旅客切勿短時間內集中到各大火車站窗口辦理退票，以免火車站人員高度聚集。