長沙中午突降大暴雨　「一秒入夜」1小時降雨近60毫米全國最猛烈

今日（29日）中午12點，湖南長沙突降大暴雨，瞬間天黑，白天宛如傍晚，連路邊街燈都點亮，多張照片瘋傳，引起內地全網關注。



中國氣象局旗下的中國天氣網解釋，今天中午12時-下午1時，長沙錄得1小時58.9毫米的猛烈短時強降水，成為這個時次全國降水量最猛烈地區！



多張照片瘋傳（點圖放大）：

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中國氣象局旗下的中國天氣網解釋該現象的成因時表示，今天中午12時-下午1時，長沙錄得1小時58.9毫米的猛烈短時強降水，成為這個時次全國降水量最猛烈地區！熱搜裏的各種天黑影片正是此時景象。

內地規定，每小時降雨量16毫米以上、或連續12小時降雨量30毫米以上24小時降水量50毫米或以上的雨稱為暴雨；24小時降水量100毫米或以上則是大暴雨。遭遇短時強降水容易迅速形成積水，並可能引發次生災害。

長沙市氣象台在29日上午發布暴雨黃色預警信號：預計長沙縣、雨花區、開福區、天心區、湘江新區、芙蓉區中午12時至傍晚6時降雨量將達50毫米以上，最大小時雨強30毫米，並伴隨冰雹、雷雨大風等強對流天氣，致災風險較高。

長沙網民紛紛表示，「長沙的天黑得樓下的紫外線滅蟲燈以為夜幕降臨了」、「分不清白天黑夜了」、「天黑了，長沙路燈都亮了 」、「雨大到連陽台門都不敢開」。