五一低價團再襲港　首站仍為黃大仙　新增｢深度遊｣定制路線吸客

內地五一（5月1日至5月5日）假期將至，香港旅遊業議會預計將有約800個內地團，涉2.6萬人，整個長假總計約80萬內地客來港。

2023年「5·1」期間，《香港01》記者曾以238元（人民幣，下同）最低旺季價，報團參加香港一日純玩團，行程到訪黃大仙、西九藝術中心等景點。惟有團友稱，交通擁堵，行程太趕只能走馬觀花，餐食亦毫無香港特色。

時隔一年，今年旅行社將為遊客設計怎樣的遊玩行程？臨近假期《香港01》查詢發現，今年五一單日遊仍以傳統景點為主，不過有內地旅行社今年特別推出「深度遊」等定制路線，為旅客提供新選擇。



去年五一 內地低價團逼爆香港▼

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中國國旅（深圳）的工作人員提供給記者數種「五一港澳遊」的純玩旅行套餐，從單日到3日遊，從傳統行程到新推出的「深度遊」，選擇眾多。不過，無論哪種套餐，首日行程與去年「五一黃金周」推出的行程相差無幾。

上午8時40分從蓮塘口岸出發，首站抵達黃大仙祠，再到西九藝術中心，一路到星光大道、尖沙咀、鐘樓，搭乘天星小輪，然後上山前往太平山頂，下山到會展中心參觀金紫荊廣場。夜晚，選擇當日返回深圳的遊客可自行在灣仔解散；繼續在香港遊玩的遊客則可於第二日自由行，或者前往迪士尼、海洋公園等樂園。

對於為何年年都是上述行程，該工作人員表示，「首日行程是固定的，景區都不變」。她介紹，如果遊客想有不同的體驗，還可於第二日參加「深度遊」的昂坪線，搭乘昂坪360纜車、行港漂集市、參觀天壇大佛。且本次「深度遊」是今年專門設計，為遊客帶來新體驗。

常年不變的傳統景點似乎讓「香港團」毫無新意，但據此前報道，旅議會總幹事楊淑芬表示，舊有旅遊熱點對部分大灣區旅客「未必好吸引」，相反，許多內地旅客口耳相傳的深度遊景點，以至香港舉行的盛事等，均有一定吸引力。

譬如為吸引旅客來港，當局計劃每月在維港舉行煙火匯演，五一將於尖沙咀海濱花園、近尖沙咀東對開維多利亞港海面上演首場，表演長約10分鐘。另外，維港teamLab亦設有發光蛋供遊客打卡拍照。

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五一煙火尖東海濱花園外維港上演 金色主調長10分鐘【附觀賞位】

那麼旅行團是否會帶遊客打卡這些新設景點？該工作人員表示，此類景點需要遊客自行前往，「我們團不特意安排，客人自由活動的時候可以去」。

在價格方面，中國國旅（深圳）的單日香港純玩最低價仍與去年相同為238元，不過五一期間的2日遊或3日遊價格會根據出發日期不同有少許浮動。以2日遊為例，若第二日為自由行，則價格在750~850元之間；2日深度遊的價格為1100~1200元上下；前往迪士尼、海洋公園則需要自付門票。工作人員介紹，團費每日會有差異，是酒店價格不定導致。

食宿方面與去年相同，午餐在本港社區內的傳統酒樓食圍餐，酒店是荃灣絲麗、麗豪航天城酒店、荃灣帝盛等4星級酒店。對於今年報團情況，該工作人員介紹，「節假日人都很多」，長假期間每日上午都會從深圳蓮塘口岸發團，40人左右成團。

不過記者查詢內地「攜程」旅行網站發現，部分行程相同的五一香港團體遊單日價格僅150元上下。有旅行社推出小團定制路線，提供私家服務，不過價格更高。對比線下旅行社，「攜程」網上平台則為旅客提供更多路線選擇，除傳統景點外，還有香港大學、中文大學校園一日遊，麥理浩徑一日遊等小眾線路。