提前一月開花「五一」上廣州賞荷　寶墨園荷風蓮韻旅遊文化節開幕

4月27日，廣州寶墨園第四屆荷風蓮韻旅遊文化節開幕，這是歷屆以來時間跨度最長、演出規模最大、表演場次最多的一屆。據悉，寶墨園荷花花期較長，目前處於零星綻放狀態，預計5月開始漸次開放，6月為盛花期，花期將持續至8月下旬。



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荷花的自然花期一般為6月到9月，寶墨園地處風光秀麗的廣州番禺紫坭島上，優越的地理環境和濕熱的氣候條件，為荷花生長提供了理想環境，加之園方自主研發的育荷技術，使寶墨園的荷花花期比平常所見提前了一個多月。

寶墨園第四屆荷風蓮韻旅遊文化節開幕（羊城晚報）

27日，一場嶺南美學大戲《荷以笙簫》大型山水實景展演拉開寶墨園第四屆荷風蓮韻旅遊文化節的帷幕。展演巧妙借用園林古建、高山流水、古韻石橋、亭台水榭等山水實景，創新搭建水上T形舞台，通過音樂、舞蹈、演奏、禮樂等藝術融合表演形式，為遊客呈現一場氣勢恢宏、高潮曡起的大型沈浸式山水實景盛宴。接下來，該展演將於5月1日至6月10日的節假日和周六、日期間，每天兩場在寶墨園荔景湖上演。

為了讓廣大遊客從不同角度近距離觀賞荷花，寶墨園精心打造了多個賞荷景觀。面積約1000多平方米的「荷花勝景」以粉色千瓣蓮品種為主，亭台憑欄，觸手可沾荷香；九曲橋景觀「曲水芙蓉」高低錯落的盆景荷花，與湖里的錦鯉相映成趣。在「荷花勝景」附近，園方還精心佈置了「墨香蓮韻」「賞荷茶座」等古風賞荷攝影打卡點，讓遊客沈浸式體驗「誤入藕花深處」的賞荷樂趣。

在南粵苑迎客軒湖面，園方還別出心裁地打造了一座直徑達6米的機關開合荷花形狀舞台。這里將每天上演兩場全景式山水實景展演《步步生蓮》。

活動時間表。

「寶墨園」地址：

廣東省廣州市番禺區沙灣鎮紫坭村東安路

