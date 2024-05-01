廣州龍捲風｜白雲區事前無預警　廠主慳成本致鐵皮房成「兇器」

4月27日下午，廣州市白雲區鐘落潭鎮出現強龍捲風，龍捲風影響距離約1公里，影響鐘落潭鎮光明、陳洞、金盆、良田4個村，造成5人死亡，33人受傷，141家廠房受損。據《澎湃新聞》報道，風暴來臨前，白雲當地氣象部門僅發布暴雨大風預警，卻未有龍卷預警。另一方面，廠主們因「多快好省」選擇租用、搭建本該臨時使用的鐵皮房，結果令後者成為風災中的致命「兇器」。



報道指，龍捲風過後，當地不少廠區的鐵皮棚已被擠壓變形，甚至被「揉」成紙團狀；樹杈和電線桿掛着零散的鐵皮；還有9米6式貨車直接被掀倒在地。在光明村開超市的許慧梅憶述，風暴來襲前，她擺在門口的凳子突被吹走好幾米，正當她跑去撿時，風卻像調了個頭，一下把凳子拽走了，店內的顧客趕緊向她喊道「你不要命了」，這才令她意識到危險，衝回店內拉下卷簾門。不久，路邊的電線桿就被刮歪，高壓線「劈啪」響著，爆出的火花如同放煙花般。

在一間餐廳打工的劉銳形容事發時，天馬上就黑了，「好像妖怪來了」。當時他和同事躲在包廂墻角，完全不敢動，大廳的天花板則一塊塊地往下掉，直到遮雨的鐵棚倒塌堵在店門口，動靜小下來。餐廳老板陳浩聯猶有餘悸，因龍捲風來前，他正開車到總公司，而車位不久即被樹壓塌，如果晚了五分鐘，後果不堪設想。這次災害也令開業僅3年的餐廳損失慘重，需重新裝修。

在皮革廠任保安的何昌旺則表示，龍捲風來襲時，整個廠的鐵皮上下翻飛，僅剩一面殘墻。當時廠房內還有近30名工人，他們當中半數受傷，4人傷勢嚴重，出現骨折和出血等情況。其中，工人吳田交和工友基本都躲在縫制皮革的板車下，但她因躲得慢，疑被磚塊砸到了頭，旋即血流如注，最後被診斷為輕微腦震蕩。

值得一提的是，事前，黃埔、增城，北部的花都區均發布了龍捲預警，通知鐵皮頂廠房、工棚和防風能力差的其他建築物的業主盡快組織人員撤離，可白雲當地氣象部門僅發布暴雨大風預警。直到龍捲風過境1個多小時後，白雲區氣象台才發布預警稱「預計未來1-2小時白雲區南部鎮街可能有龍捲」。

對此，中國氣象局氣象幹部培訓學院氣象學教授俞小鼎認為，可能在某環節出了差錯，「因為龍捲風的路徑其實很明確」。佛山市龍卷風研究中心首席、教授級高級工程師黃先香則表示，預警主要依據6分鐘更新一次的天氣雷達圖像，而這次的龍捲可能在發生前後才有更明顯的特徵，故提前量也不會很長，「可能最多有幾分鐘的時間」。

+ 1

另外，由於造價比全混凝土的建築便宜，當地廠房多用鐵皮房，也導致了此次龍捲風中，連片的鐵皮屋廠區被掀翻了棚頂，成為傷人的「兇器」。

華南理工大學土木工程系副教授劉慕廣向媒體解釋，廠房的側面一般是敞開體系或開設有大門，以方便人員和大型車輛出入，且為了滿足操作空間和空檔的需求，內部通常不進行空間分割，因此當遇上強風，風會通過孔洞直接湧入內部，使屋頂在內部受到向上的擠壓作用，加上屋頂外部向上掀的吸力作用，令廠房屋頂比一般密閉空間結構承受更大的力。

英國赫姆斯米勒建築設計事務所駐廣州辦公的董事田伊則介紹，涉事廠房外圍護結構是磚，屋頂是鐵皮，此類磚混、砌體結構的廠房作為工業建築，防風強度通常不達標，存有隱患，企業主或得想辦法建一個更加正規的廠房。