梅龍高速路陷｜親歷者：一半車身要掉下去　司機踩油門衝了過去

在五一長假首日（1日）凌晨2時多，廣東S12梅龍高速公路（梅大段）往福建方向路面塌陷。截至下午3時，目前事故共造成20部車輛陷落，導致24死30傷慘劇。



有親歷者表示，事發時他們的車輛經過時「一側的高速路好像已經塌了一半」，有一半車身已經要掉下去，於是司機踩油門衝了過去。



新華社發布高清航拍圖（點圖放大）：

《澎湃新聞》的報道引述親歷者饒女士稱，事發時他們的車輛經過時「一側的高速路好像已經塌了一半」，「我們有一半車身已經要掉下去，另一半還在路上」，於是司機踩油門衝了過去。隨後他們用手機閃光燈試圖攔停後方車輛，「可是還是有十幾輛車往下掉」，「外公很著急直接跪下了」，才有車陸續停下來，沒有掉下去。

饒女士又稱，當時現場有三人從塌方的坑裏爬出來，她一行人將爬出來的人帶回車上安置，其中一個小孩受了傷。

微博流傳多張事故現場照片（點圖放大）：

內媒《極目新聞》則報道，一名在塌陷前路過該高速路段的女子表示，1日凌晨，他們一家人開車路過事發地。當時她老公開車，她和孩子在車上睡覺，結果車子突然爆胎，把她和孩子都嚇醒了。

該女子回憶，「下車查看才發現是路面塌陷了，孩子都嚇蒙了」。她家的車經過時，路面還沒完全塌陷，但已經開裂有了縫隙，她老公以為是水坑還打方向盤躲了一下，沒想到右邊車輪還是刮到地面裂縫爆胎了，「右邊車胎連輪轂都報廢了。萬幸在塌陷前瞬間衝了過去，後面的車就遭殃了」。

事發現場的航拍影片截圖（點圖放大）：