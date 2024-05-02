北京鬆綁住房限購力度大　分析：深圳、上海有望跟進放寬

北京市住建委宣布鬆綁住房限購後，內地地產專家認為，北京房地產調控是全國最嚴格，透過今次調整鬆綁，預計上海、深圳類似的政策也會在近期實施。



北京市住建委4月30日發布「關於優化調整本市住房限購政策的通知」，指出在執行現有住房限購政策的基礎上，允許在北京擁有兩套住房的北京籍居民家庭、在北京擁有一套住房的京籍單身人士、在北京擁有一套住房且連續五年在京繳納社保或個稅的非北京籍居民家庭和單身人士，在五環外新購買一套住房。

內媒《證券時報》引述中原地產首席分析師張大偉指出，北京這次政策力度非常大，是最近半年來北京第8次寬鬆政策，力度相當於給所有符合條件的人多一次購房資格。

北京市住建委宣布鬆綁住房限購，預計上海、深圳類似的政策也會在近期實施。（資料圖片）

張大偉進一步指出，北京房地產調控依然屬於國內最嚴格，此次北京釋放五環外限購鬆綁後，預計其他一線城市最近也會同步，後續全國性政策繼續寬鬆是趨勢。最近幾天，已超過11個城市公布各種購房支持政策，最近中國會有一輪政策寬鬆。

鏡鑒諮詢創始人張宏偉則認為，北京三種方式定向寬鬆樓市限購措施，開啟京滬深一線城市在限購政策上對郊區樓市放鬆購房資格、去庫存的先河。預計上海、深圳類似政策很快會實施。

報道整理，內地房地產市場低迷，各地陸續調整政策，回顧北京從2023年下半年以來，迄今已累計公布8次政策調整。包含2023年9月1日，北京執行「認房不認貸」；2023年12月14日，北京首套房首付比例降至3成；2024年2月6日，北京通州區「雙限」政策鬆綁；2024年3月27日，北京取消「離婚家庭三年內不得購房」限制。

2024年4月8日，北京公積金貸款額度最高可多貸人民幣40萬元（約新台幣176萬元）；2024年4月17日，購買改造後的老舊小區公積金貸款年限增加；2024年4月22日，離婚不滿一年的房貸申請人，如家庭名下在北京市無成套住房，執行首套房信貸政策；2024年4月30日，北京放鬆五環外限購。

根據《新華網》報道，深圳市住房和建設局今年2月7日曾發布「關於優化住房限購政策的通知」，戶籍居民購房不再限定落戶年限以及繳納社保年限，非深圳市戶籍居民家庭購房社保年限調整為3年。

根據通知，現行深圳市戶籍居民家庭（含部分家庭成員為本市戶籍居民的家庭）限購2套住房，本市戶籍成年單身人士（含離異）限購1套住房，對戶籍居民不再限定落戶年限以及繳納個人所得稅、社會保險年限。非深圳市戶籍居民家庭及成年單身人士（含離異）購買住房個人所得稅、社會保險年限要求由5年調整為3年。