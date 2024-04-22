深圳現｢劈價賣樓潮｣　業主寧虧本130萬求售：沒想到買深圳樓會蝕

幾年前買樓的深圳業主大概沒想到，這才過了幾年，他們的時代已經過去了。那個高位上車的單位於他們而言，是昨天的蜜糖，明日的砒霜。



為了快速把單位賣出去，不把價格耽擱在自己手裏，業主們只能大展身手：給經紀發紅包、給家裏噴香水、學習介紹術語......只為不錯過任何一位潛在買家。即便如此，賣樓時，他們仍被買家和經紀的大刀，一次次砍出底線，砍到破防。有業主從掛盤到賣出，總價降了70萬（人民幣，下同），本金虧了42萬；有人第一次掛盤，出的是比本金虧本130萬的價格，還被調侃有人去看房得燒高香了。

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業主們寧願虧本，也急於把單位賣掉，一個原因是深圳二手樓市場一路下跌，擊敗了他們的信心。據中國房地產指數百城價格指數的調查數據顯示，3月全國100個城市二手住宅平均價格環比下跌0.56%，同比跌幅擴大至4.80%。就深圳市場來看，據樂有家研究中心統計，3月成交的二手樓當中，有81.4%房源低於參考價成交，該佔比也在過去1年裏持續上漲。另一個原因是業主們想置換，試圖抓住當下樓價下降的趨勢「撈底」買樓，改善居住環境。

楚楚抱着這樣的心態，虧本42萬賣掉單位後，再次掏空6個口袋入手了新樓。雖然新樓的價格不到一年刷了新低，但她感覺能夠接受，畢竟是剛需自住，且單位各方面的條件相比上一個更好。業主林月陽原本想置換，經歷了買家的多次砍價後，她清醒了過來：低賣高買的置換，只會加重槓桿，反而會降低生活質量。「為了房子，何必呢？」她感嘆。

賣樓：猶豫就會敗北

在深圳現在的二手樓市場裏，流傳着這樣一句話：沒有賣不掉的房子，只有賣不掉的價格。急於拋售的業主，爭當小區裏的價格窪地。比如，掛盤價必須是小區裏的第一低，才能爭取到更多的看房人。

楚楚的房子，在2023年掛了將近一年，才賣出去。一開始，她的掛盤價便是小區裏最低的——335萬。這一年裏，她接待了幾十位買家，但他們大多還在觀望。為了儘快賣出去，楚楚數次降價，跌幅70萬，最後成交價是265萬。楚楚算了一筆賬，單位是2017年購買的，當時還未到樓價的巔峯，買入價格是251萬，加上税費、傢俱家電是260萬出頭，算上賣樓的經紀費，幾乎和成交價持平。但是她這5年多的利息，總共是42萬左右，算是虧出去了。為了小孩上學，以及工作通勤更方便，她只能置換房子，所以虧損她也認了。「相當於我們花了42萬，租了五年多的房子，其實還虧多了一個時間成本。」

就在楚楚以為自己已經是小區的價格窪地時，一個月後，鄰居的拋售價再次突破底線，再降了十幾萬。「我們當時同時賣樓，他的出價比我高十幾萬，他死咬着那個價格不放，所以一直沒賣出去。沒想到，我才賣完一個月，他也認命了，立降30萬賣出。」

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4月2日，據深圳市房地產經紀協會統計，2024年3月深圳全市二手樓錄得5196套，環比增長116.6%，同比增長5.1%，已升破5000套行業榮枯線標準。出售的二手樓越來越多，價格也一路下跌。在業主們看來，賣得快就是賺到，所以他們抓緊每分每秒，甚至不惜從一開始就磨刀霍霍向自己，林欣就是這樣的業主。她2018年花420萬買入房子，直到今年，裝修及還貸等成本加起來已達530萬。現在她的掛盤價是400萬，降了130萬賣出。每每想到虧損130萬賣樓，她無比心痛，「真的是大冤種，萬萬沒想到，買深圳的房子竟然還會虧本。」

但自降130萬在買家看來還不夠，因為在同一個小區，最新的成交價是340萬，比她的400萬掛盤價低了整整70萬，而且仍在下降。有人評論她，如果不想降價就別想賣樓了，很明顯就不是誠心出售，這麼高的掛盤價，有人去看房都得燒高香了。她也委屈，單位是真金白銀的投入，現在只是不想割肉太多出售，怎麼就成了不誠心賣樓了呢？她和楚楚一樣，雖然總聽説單位的前景不明朗，應該迅速割肉離場，但實際上，他們不離場，他們只是抱着「賣跌買也跌」的心態，打算置換一套更合適的單位。

林月陽在18年買下了一套460萬左右的單位，當時買的是那個片區最頂配的第一梯隊小區，單位是小區裏樓層、朝向最好的，裝修選材也是很好的。後來，因為工作調動，她感覺通勤十分不便，想賣掉單位置換。一開始，她的掛盤價便是本金虧損60萬，但是買家認為價格高了，來看單位，一刀砍10萬，一來就砍幾大刀。等到林月陽妥協到價格合適了，買家又開始觀望上了。

林月陽感覺賣樓太累了，這套單位也裝滿了她和丈夫對生活的美好憧憬，當時為了籌首期，他們借遍了親朋好友，拿出所有積蓄。單位很好，所以經紀帶人來看單位的時候，沒有挑單位的毛病。只給了一個不得不壓價的理由：市場行情就是這樣。

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業主：最好捏的軟柿子

以前，深圳是業主的天下，看單位的人愛買不買，業主不着急，反正有大把人等着買。現在，風水輪流轉，業主比買家還卑微，急着賣樓的業主，更是成了這個行業最好捏的柿子。他們既要防着經紀，又要防着買家。不少業主甚至自發地在社交平台上推銷起了自己的單位，直接跳過了經紀和無心看單位的人。

楚楚便是一邊在各個經紀機構掛盤，一邊在小紅書發帖賣樓。她發了幾條帖子後，諮詢她的人不少，去到她家看單位的人也有，甚至單位賣出去之後還一直有人通過小紅書詢問她，「效果還挺好的，因為經紀費也不便宜，大家都是想着能省個費用。」她剛開始準備賣樓時，經紀向她索取高佣金。她當時被嚇到了：這些經紀是瘋了嗎？賣個單位要拿這麼高的佣金！

高價經紀並不一定代表靠譜，曾經就有經紀找了假客户上門，假裝看上了楚楚的單位。假客户自稱還沒有買深圳社保，未有買樓資格，需要楚楚等三個月。他會先和楚楚簽訂一個定金合同，付10萬的定金，但是定金交到經紀手裏。楚楚很快就識破了經紀的伎倆：經紀藉此合同拖延三個月的時間，在此期間，他繼續找意向客户，如果最後找不到，那個假客户就和楚楚解約，反正定金不在楚楚手上。而這三個月裏，其他經紀不能帶人上門看單位，即使有人看上單位，楚楚也不能出售。但楚楚的鄰居就沒那麼幸運了，他就被經紀這樣的套路欺騙了，簽下了定金合同。

林欣苦於自己的高掛盤價，不想降價又不想單位耽擱在自己手裏，所以她一開始，就對經紀委以重任。她找了很多的經紀，給那些有信心幫到她出售單位的經紀，每個人都發了500元的紅包，拜託他們一定盡心盡力。但是有些經紀還是坑了她。她的起賣價是400萬，有的經紀直接幫她掛盤360萬，還宣稱看中可談，來看單位的人直接給了一個300萬的價格，又「幫」她降了100萬，把她害得夠慘，紅包也收不回來。

挑選經紀是個技術活，同時也是個體力活，業主小文對此深有感悟。她接觸並篩選了單位方圓3公里的所有經紀，逐一了解後得出結論：「經紀人羣複雜，什麼樣的人都有：有不真誠的、吹牛的、相對老實的，故意提供虛假信息的、製造焦慮逼單的、還有看人不上當就惱羞成怒罵人的。」為了把單位賣出去，她把自己也逼成了半個經紀。有人來看單位前，她會把單位收拾得很乾淨。「陽台掛的衣服、門口擺放的鞋子、廚房的鍋碗瓢盆，該收收，該藏藏。」

除此之外，為了讓買家心情舒暢，留下獨特的印象，她還會給單位噴上香水。在介紹單位的時候，也會假裝輕描淡寫地説，是因為工作調動或者出國的客觀原因才賣的，單位的哪些面積是贈送的，不經意地突出房子的優勢。她還隨時配合看單位時間，當時有個買家要求一定要白天9點到11點、下午2點到5點看單位，説這個時間段能看到單位採光，她因為要上班推脱了幾次後無奈答應，很不情願地從公司請假帶看。結果，竟是這個她一開始並不看好的「挑剔」的買家，買下了她的單位。

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置換：一邊割肉，一邊試圖「撈底」

和買家經紀周旋的業主，在賣樓的過程裏，其實也在成為買家，看別人的單位。為了置換，他們的心態一直在賣方和買方中變化，也更加清楚地了解再次買樓，最重要的是什麼。

楚楚把單位賣掉後，全家開始了租樓的日子。「雖然房子的整體趨勢是在降價，但是價格還是偏貴，尤其是二手房。」然而，她還是感覺一定要買一個單位。她把租樓的感覺總結為「沒有歸屬感」，從自己的單位換到別人的單位裏，她感覺不踏實。「不習慣的家裝、傢俱和家電，一切都是將就。」

後來，她去一個號稱「前海神盤」的小區裏看了三次樓，三次都差點下手，但由於業主的原因，最後沒有成交。她秉承着事不過三的原則，自認為和這個「神盤」沒有緣分。不到一年的時間，那個神盤的樓價直降兩百多萬，她心裏暗暗慶幸，感謝那三位業主的「不殺之恩。」

現在她買了一個新樓盤第二期的單位，還未交樓。雖然過了不到一年，這個小區第三期的單位也開始以降價的噱頭進行推銷，在他們這些已購買的業主心裏紮了無數個刀子，但她已學會用平常心看待。「我安慰自己，這間房子值得，因為現在這裏業主的普遍素質很高、水平也高，上班也方便，帶的學位也不錯。」在買樓這一方面，她認為既買之則安之。他們買的是低樓層尾盤的精裝修，算是該小區的價格窪地，「所以就算再跌，也無所謂，因為在自己的認知內，這套房的性價比足夠了。」

「我隊友跟我説過，買樓跟買股票一樣，不可能説能把握買到最低，買到相對低的就已經很不錯了。」她感覺雖然這次買樓不能算是撈底，但是樓價已跌回2018年時的價格，單位是剛需，入手不虧。「因為深圳的房產市場變化很快，一旦有風向往上漲的話，業主一晚上20萬、30萬加價都很正常。」現在，他們家再次掏空6個口袋，房貸壓力變得更大了，「但是總算是完成了置換，心裏也踏實多了。」

在置換這件大事上，有人成功了，也有人想通了。林月陽後來放棄了置換，在她看來，置換並不能提升生活質量，相反，會讓他們家過得緊繃。她算了一筆賬：這個單位月供1.5萬，租金5500，每個月還掉本金5000，「我持有成本只有5000元左右，一年也就六萬而已。」

現在，單位留在手裏，抵扣租金後，她和丈夫的公積金可以完全覆蓋月供，壓力不大。她算了一下，如果換一個離上班地點近的大單位，單位總價至少要800萬。置換單位，不僅需要拿出他們手上所有的資金，他們家的月供也會漲至2.5萬。「何必呢？人一過70，身體各項機能大大下降，到時再去旅遊、享受美食，體驗感會大大下降。時間過得快，一二十年也就是一眨眼的事情。

她想清楚了，不如手裏拿着錢，和丈夫好好工作，專業上繼續進步，爭取再加薪，和孩子快樂幸福地享受生活，陪伴他成長。「不去想房子了，拿着錢，多體驗體驗這個美好世界。」

備註：文中人物為化名。

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