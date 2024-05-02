梅龍高速路陷事故5大救援難點：大部分車輛陷落時遭大量泥土掩埋

5月1日凌晨2時10分許，梅大高速往福建方向K11+900m附近發生高速公路路面塌陷。廣東梅州市今天（2日）下午召開新聞發布會指，截至2日下午2時，塌方災害已造成48人死亡，另有3人的DNA在進一步比對確認，30名傷者中有1人病危，救援工作仍在持續進行中。



當局表示，此次災害救援有五項難點和風險點，其中包括大部分車輛在陷落過程中被泥土掩埋，掩埋的深度大，土方量多。



救援人員徹夜搜救（點圖放大）：

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在災害救援難點和風險點方面，當局指，一是涉事車輛較多、人員較多。截至今天下午2點，初步發現災害造成23輛汽車陷落，目前經搜救已確認的司乘人員達78人。在車輛陷落過程中，部分車輛被泥土掩埋，無法在第一時間發現被困車輛和人員。

二是救援作業面較窄，前期大型救援裝備難以發揮作用。災害塌方區域狹長，陷落車輛大部分集中在塌方區附近，再加上近期強降雨多，現場土質疏鬆，大型救援裝備難以進入核心救援區。救援初期，只能在一個工作面開展救援。根據現場情況，陸續打通3條救援通道，形成3個工作面同步救援，加快了救援進度。

三是涉事部分車輛發生燃燒，大部分被泥土掩埋。由於涉事部分車輛發生燃燒，增加了救援難度。大部分車輛在陷落過程中被泥土掩埋，掩埋的深度大，土方量多。

新華社發布高清航拍圖（點圖放大）：

四是救援現場周邊地質條件複雜。因持續長時間強降雨，造成救援現場土壤含水量高度飽和，救援過程中極易發生次生災害。

五是現場組織難度大。救援現場彙集了577名救援力量、設備84台（套），既有公安、消防、應急、衛生等救援力量，組織協調指揮任務重、難度大。另外，災害又發生在凌晨，夜間救援增加了難度。

微博流傳多張事故現場照片（點圖放大）：