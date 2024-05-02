梅龍高速路陷事故增至48死　另有30傷其中1病危　救援工作持續

5月1日凌晨2時10分許，梅大高速往福建方向K11+900m附近發生高速公路路面塌陷。廣東梅州市今天（2日）下午召開新聞發布會指，截至2日下午2時，塌方災害已造成48人死亡，另有3人的DNA在進一步比對確認，30名傷者中有1人病危；傷亡人員中未發現外籍人士，救援工作仍在持續進行中。



廣東梅州市當局指，截至2日下午2時，在院收治傷員30名，其中28名傷員在梅州市人民醫院、2名傷員在大埔縣人民醫院，其中29人病情平穩，1人病危，經專家判斷生命體徵平穩。

當局又指，會把握72小時黃金救人期進行搜救行動，又指陷落的車輛大多集中在塌方區附近，大型救援裝備難以進入弧形區。救援現場周邊土質條件複雜，因持續強降雨導致土地含水量大，救援過程中容易發生次生災害，在夜間救援也增加了難度。

當局又指，災害發生後，涉事部分車輛發生燃燒。此次救援的主要難點之一是涉事車輛較多，截至今天發現災害造成了23輛汽車陷落，在車輛陷落過程中，大部分車輛被泥土覆蓋，導致無法在第一時間被發現。

當局指，災害發生後，共調派應急、公安、消防、衛健、交通、通信等各類救援力量577人，調集各類救援車輛64輛，對事故區域進行網格化救援，開展地毯式搜救，未發現危化車輛、客車等大型車輛。目前，救援工作仍在有序進行中。當局共組織12名省級醫療專家、20名市級醫療專家、30輛救護車、200多名醫護人員開展多學科會診。採取針對性救治措施，盡最大努力救治受傷人員。

當局又表示，對遇難者身份將窮盡一切手段，以最快的時間完成身份確認工作。廣東警方在遇難者家屬的配合下，逐一完成了DNA樣本的採集工作。

救援人員徹夜搜救（點圖放大）：

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國家主席習近平2日作出重要指示，要求全力做好現場救援傷員救治，及時排查處置風險隱患，確保人民群眾生命財產安全和社會大局穩定。

據內媒報道，事故發生後，救援人員出動搜救犬、生命探測儀和大型挖吊機等，通宵在現場搜索和清理，爭取在72小時黃金救援期內救出被困人員。

有救援人員表示，「現場救援有一定難度，因為雨勢稍大，周圍有塌方的風險，大家都在爭分奪秒」。

梅州市消防救援支隊副支隊長張華玉表示，救援現場存在兩個救援風險和難點，第一是因為現場持續性的降雨，第二是滑坡現場還有大量的碎石和土方滑下來，對救援人員的自身安全造成一定的風險。

新華社發布高清航拍圖（點圖放大）：

微博流傳多張事故現場照片（點圖放大）：