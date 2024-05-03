梅龍高速路陷｜事前周邊有滑坡徵兆　倖存者難忘3歲女孩口吐鮮血

5月1日凌晨2時10分許，梅大高速往福建方向K11+900m附近發生高速公路路面塌陷，截至2日下午已致48人死亡、30人受傷。事故發生後，有內媒重走梅大高速邊坡巡查路，並採訪了多名親歷者，當中有人直言自己「距離死亡就差100米」。另外，據報路面塌方前，周邊已有滑坡徵兆。



據《澎湃新聞》報道，4月30日晚，張麗欣一家七口從深圳龍崗自駕回家鄉梅州。隔日淩晨2時，車已行至限速100碼的梅大高速，車上除了開車的父親外，其他人都已入睡。突然，車身猛地一晃，驚醒眾人。

張麗欣憶述，當時被甩在身後的欄桿正往下陷，右邊車輪卡在開裂的路縫中爆胎，但父親仍緊踩油門，最終衝過塌方，並開了幾百米才停下車，期間險些撞上欄桿。驚魂未定的他們隨即發現後方已成一個巨大的深坑，「車一個一個往下掉」，其外公更急得跪在路上，向其他司機示意停下。

同樣自駕回梅州的胡軍濤與其妻子也經歷這驚險一幕，他憶述，當時他原本在後排昏昏欲睡，但車在臨下高速口時突然減速，發現前方冒着白煙，左邊護欄歪了一大塊，令他察覺不妙，以為出車禍。後來，在前車司機示意後退下，他才知道是發生塌方了。

救援人員徹夜搜救（點圖放大）：

+ 3

他稱，當時好多車掉下去了，爆炸聲此起彼落，「我們離死亡就差100米」。事後，他安慰流淚不止的妻子，稱如果不是她開得慢，一家人可能就出事了。妻子則回應道，出事的人大概率也是想早點回家的同鄉，二人也在見到家人的一刻淚灑當場。

雖然現場驚險萬分，但還是有人選擇留下來參與救人。37歲的劉永縉稱，當時有十多輛車起火，陸續有人從車內爬出，離火三四米遠。他搭救的六名傷者中，年齡最小是一名只有3歲的女孩，當她被傳遞給同行參與救援的年輕人時，小女孩靠在其肩膀上吐了幾口鮮血。

張麗欣一家人亦幫忙救了3個人，包括一對父子，其中父親抱着2歲半的孩子拼命地往上爬。當他被拉上時，小孩的頭磕破了，還當場吐血。而另一人更疑似出現失憶情況「我們問他車上有幾個人，他都不記得了」。

新華社發布高清航拍圖（點圖放大）：

微博流傳多張事故現場照片（點圖放大）：

另一方面，報道指，距離塌方路段往下400多米的山腳，有一處上世紀六七十年代修建的大塘水庫。去年底，大塘水庫被來自福建的養殖戶承包作養殖鴨子。

據鴨塘員工、村民陳亞飛回憶，事故發生前3日，山上下來的水流突然增大，時強時弱。同為鴨塘員工的何深威也記得，最大的一股水流持續了一小時左右，令他們完全無法走到下遊去喂鴨；水庫水位也明顯上漲，水流夾雜泥石，變得渾濁。

近日，當地連日有雨，附近235國道上的公路養護人員透露，最近他們「天天出門」，有很多小型塌方要處理。鴨塘員工們也表示，附近山體在事發前幾天有一些點狀的小型滑坡。另據記者走訪，除梅大高速塌方處，其所在的庵前村多處山頭、鄉道亦發生滑坡。一村名幹部表示，4月以來頻繁降雨，村內道路因山體邊坡土石滑坡受阻時有發生。不過滑坡現場顯示，部分尚未完成清理。

據論文《花崗巖風化殘積土層強度指標的對比試驗》介紹，梅州之所以頻發滑坡、泥石流等地質災害，原因之一是因為當地含有酸性物質較多的花崗巖在潮濕多雨的氣候中快速風化，抗風化能力較差的礦物變成粘土類次生礦物，堅硬的石英顆粒則保存下來，嵌在其中。一名長期在梅州從事地質研究的專家介紹，下雨時，石英顆粒的存在導致雨水易於滲透，而黏土類的高嶺石、蒙脫石等一些膨脹性的土層，一吸水之後就會膨脹，一膨脹就疏鬆。

該專家還稱，通常土壤飽和、強度驟跌是長時間的下雨，或者水滲透量過大所造成，而非短時間強降雨能帶來的。不過目前事故地點的巖性是否為花崗巖風化層，則尚不能確定。