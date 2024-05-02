梅龍高速48死｜一家五口出遊遇難　另一車親友服務區如廁躲過死劫

5月1日凌晨2時10分許，梅大高速往福建方向K11+900m附近發生高速公路路面塌陷，截至2日下午2時48人死亡30人受傷。事故發生後，有網民稱他叔叔一家五口失聯，案發時間在開車回永定的路上。



內媒5月2日報道稱，有一家五口確認罹難，車上包括車主夫婦，2個10歲和15歲的孩子和他的堂哥，已經都遇難。遇難者的朋友陳先生表示，「車子已經確認了，掉下去了，燒掉了，他（車主）的父母早上已經叫人送到了殯儀館。」



梅龍高速48死｜衛星圖對比「路面撕裂出大坑」 3D還原事發經過

陳先生表示，他的朋友一行共9人，分2輛車在事發當晚經過該路段，「另一輛車的車上有4人，但因為他們在服務區上了廁所，耽擱了幾分鐘，剛好這幾分鐘（躲過死劫）」，陳先生難過表示，事故發生前一天他還幫他們都買了鼓浪嶼景區的門票。

據梅州市市長介紹災害發生後，共調集各類救援車輛64輛，對事故區域進行網絡化救援，開展地毯式搜救。目前，救援工作仍在有序進行中。

內媒用「3D動畫」還原意外經過稱，當時高速公路許多車經過，一開始是出現裂縫，隨後外側路面凹陷坍塌，正好經過的車子順著土石一起掉落，部分後方來車煞不住，一輛輛直接滾落。據目擊者稱，路面坍塌後，許多車子根本來不及煞車，直接滾落後起火，瞬間變成火坑。

梅龍高速路陷｜36歲司機冒險摸黑落斜坡救出6人 謙稱｢出於本能｣

廣東梅州市今天（2日）召開新聞發布會指，截至2日下午2時，塌方災害已造成48人死亡，另有3人的DNA在進一步比對確認，30名傷者中有1人病危；傷亡人員中未發現外籍人士，救援工作仍在持續進行中。

梅大高速運營方「大潮高速」涉多起合約糾紛案

資料顯示，梅大高速公路茶陽路段正調查塌方的具體原因，初步推測可能與地質結構、雨水侵蝕、施工品質等多種因素有關。據了解，廣東梅大高速事故路段建成不到10年，運營方「大潮高速」涉多起合約糾紛案。

東梅州市政府指出，災害發生後，涉事部分車輛發生燃燒。此次救援的主要難點之一是涉事車輛較多，截至今天發現災害造成了23輛汽車陷落，在車輛陷落過程中，大部分車輛被泥土覆蓋，導致無法在第一時間被發現。

救援人員徹夜搜救（點圖放大）：

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新華社發布高清航拍圖（點圖放大）：

微博流傳多張事故現場照片（點圖放大）：