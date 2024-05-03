梅龍高速路陷｜張國清到場指導應急處置　國務院下令加大交通排查

廣東省梅大高速公路（又稱梅龍高速）5月1日發生大面積路陷，截至2日下午至少48人死亡、30人受傷。中共中央政治局委員、國務院副總理張國清，2日已根據習近平總書記重要指示和李強總理要求，率領有關部門負責人到現場，指導應急處置工作。



救援人員徹夜搜救（點圖放大）：

+ 3

張國清抵達後直接前往塌方現場，了解災害過程和救援情況，他隨後到梅州市人民醫院看望受傷人員。當晚並主持召開會議，傳達習近平重要指示精神和李強的批示要求，研究部署下一步災害救援處置工作。

張國清強調，當前正值五一假期，群眾出行出遊集中，部份地區還將出現強降雨等極端天氣，山洪滑坡泥石流和城鄉內澇等多種災害易發多發。要深刻汲取災害教訓，切實舉一反三，全力做好災害防範應對，確保人民群眾生命財產安全和社會大局穩定。

新華社發布高清航拍圖（點圖放大）：

張國清指出，要全面排查高速公路、鐵路沿線、景區設施等因長時間強降雨引發的風險隱患，加強砂土路基、邊坡護坡、橋樑隧道等高風險點位巡查和動態監測，突出抓好涉險路段和設施除險加固，切實把問題解決在成災之前。要密切關注汛期天氣變化，加強會商研判，強化預警和應急聯動，提早轉移受威脅群眾，嚴防群死群傷，最大限度減輕災害損失。

微博流傳多張事故現場照片（點圖放大）：

國務院安委會辦公室亦印發緊急通知，部署各地區、各有關部門和中央企業深刻汲取教訓，切實做好安全防範工作，堅決防範遏制類似事故災害發生。通知要求，進一步強化交通運輸領域安全防範，聚焦高速公路、重要國省幹道、鐵路沿線、城市軌道交通等重點，加大巡查監測和安全隱患排查力度。