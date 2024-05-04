梅龍高速路陷｜官方：全力做好相關調查　給民眾負責任交代

5月1日凌晨2時10分許，梅大高速往福建方向K11+900m附近發生高速公路路面塌陷，截至2日下午2時48人死亡30人受傷。3日下午，梅州市委常委會召開擴大會議，市委書記馬正勇主持會議並講話。會上強調，要堅持實事求是，全力做好相關調查，給人民群眾一個負責任的交代。



會議強調，市縣兩級要加強統籌調度，積極穩妥做好災害後續處置各項工作，最大限度給逝者以尊嚴、給家屬以慰藉、給群眾以保障。要全面深入開展搜救工作，集中力量排查清理，確保全覆蓋、無遺漏，不落一人。要堅持「一人一策一專班」，用好專家團隊千方百計救治傷員，精心做好護理和術後康覆等工作。要用心用情做好家屬工作，開展情緒疏導、生活保障和法律咨詢等工作，設身處地解決實際困難。要紮實做好新聞宣傳工作，真實客觀反映情況，及時回應社會關切。

會議還強調，要突出抓好地質災害防御，緊盯山區道路、削坡建房等隱患部位，加密監測站點，加大巡查力度，發現問題立即採取措施，確保絕對安全。要迅速對高速公路、國省道及沿線地質災害風險隱患開展拉網式排查，加強橋梁、隧道、涵洞、高邊坡、急彎陡坡、臨水臨崖等路段的巡查監控，增設安全護欄和警示標誌，確保道路暢通，人員車輛通行安全。要從源頭發力，統籌抓好安全生產、消防安全、建築施工、非煤礦山、工貿企業、危化品和煙花爆竹、文化旅遊、水上交通和漁業船舶、城鎮燃氣、森林防滅火、社會治安、食品藥品監管等各項工作，堅決防範重特大安全事故發生。要立足防大汛、抗大災、搶大險，持續做好強降雨防範應對，密切關注強對流等災害性天氣趨勢和影響，加強局部區域的精準預報，及時推送預警信息，提前堅決果斷轉移危險區域群眾，做到應轉盡轉、應轉早轉。要強化“兩客一危一貨一校車”等重點車輛、駕駛人、運輸單位隱患排查治理，嚴查違法營運、「三超一疲勞」等違法行為。

新華社發布高清航拍圖（點圖放大）：

微博流傳多張事故現場照片（點圖放大）：

同日，梅州市委副書記、市長王暉主持召開市政府黨組（擴大）會議。會議強調，要以最大努力、最實舉措，全力以赴做好塌方災害處置工作。一要繼續全力開展現場清理和管控，對涉事區域進行全覆蓋無死角清理，確保不漏一車、不落一人。二要千方百計救治傷員，用好專家團隊，合力開展精準施治，幫助傷員盡快恢覆健康。三要用心用情、依法依規善後安撫，耐心傾聽傷員訴求、疏導情緒、撫慰心理，落實「一對一」工作機制，細致做好遇難者家屬的安置安撫、訴求回應等工作。四要做好輿情引導，公開透明、及時準確發布災情信息。

會議還要求，要以最高要求、最嚴標準，全力抓好安全防範各項工作。一要全覆蓋排查地質災害風險，迅速拉網式排查全市高速公路、鐵路、國省道、山區道路沿線地質災害風險隱患，緊盯臨江沿河、軟基路段、橋梁隧道等高風險路段，以及農村削坡建房、露天礦山、重要工程設施、景區景點等高風險部位，加密監測，確保人員車輛絕對安全。二要持續做好強降雨防範應對，加強會商研判，強化預報預警和應急聯動，提前堅決果斷轉移危險區域群眾。三要抓牢重點行業領域安全生產，從嚴從實從細推進安全生產治本攻堅三年行動，深入開展危化品、建築施工、城鎮燃氣、消防安全等領域專項整治，切實提升本質安全水平。四是抓好五一假期安全穩定，進一步做好全市道路交通疏導工作，強化人員密集場所安全管理，有效保障人民群眾平安過節。五要做好做足搶險救援準備，嚴格落實24小時值班和領導帶班制度，一旦發生險情災情，及時響應處置，堅決維護人民群眾生命財產安全和社會大局穩定。