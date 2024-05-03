梅龍高速48死｜64歲英雄路中間下跪攔住後方來車　稱：來不及害怕

5月1日凌晨2時10分許，梅大高速往福建方向K11+900m附近發生高速公路路面塌陷，截至2日下午2時48人死亡30人受傷。據了解，由於事情發生在凌晨，高速公路的夜色裡看不清楚前方路，有司機和乘客在倖免於塌方災難後，竭盡所能呼喊、示意希望能提醒後方來車，但無車停下。64歲的黃建度在情急之下直接跪在路上，成功攔停後方車輛，拯救了許多人的性命。



對於他的善舉，黃建度謙虛地說，「當時沒有來得及害怕，也沒有顧上危險。我想，放在當時那個狀況下，誰都會做出這樣的選擇」，他說，「我只是內疚自責沒有救出更多的人。」



救援人員徹夜搜救（點圖放大）：

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一家7口開車從深圳回老家 車子突然失控爆胎

4月30日晚上7時許，黃曼秋一家從深圳龍崗出發，準備返回梅州老家度過五一假期。他們駕駛的是一台七座車，車上除了黃曼秋夫婦，還有他們的兩個孩子、黃曼秋的父母和婆婆，正好把車坐滿。駕車的是黃曼秋的丈夫饒先生，車子行駛到梅大高速茶陽路段時，已是5月1日凌晨。

駕駛饒先生回憶，當時夜空晴朗，視線不錯，突然他看到前方有一塊地方是黑的，他以為是積水，於是變道至左側快車道，快速通過。變道時饒先生使勁踩了一腳油門，他覺得有點不對勁。他形容，「感覺車像飛了起來」，落地後，車胎爆了。

下車後，饒先生震驚地發現，深色區域不是水窪，而是塌陷的車道，爆胎也是因為輪胎落在了塌方發生後路面的尖銳位置。黃曼秋則說，這時候他們發現「後方駛來的車輛在往下掉，一台一台的車就這樣消失在了視線裡。」

新華社發布高清航拍圖（點圖放大）：

他們這才意識過來，剛剛的巨響，應該是車子駛過時右邊的道路已經開始塌方，車輪、底盤和崩塌的路面刮擦才發出了巨大的聲響。黃曼秋說，「後來猜想，應該在我們車子開過去後不久，路面就整個塌方了。」

眼見後方車一輛輛往下掉 黑夜中瘋狂吶喊：「不要往前開了」

黃曼秋趕緊讓全家人拿起手機、打開手電不停地揮手，示意車輛不要通過。七個人一起加入「不要往前開了」的喊聲中，但卻無人停車，「一輛、兩輛、三輛……車接連從塌方位置掉下去。」

下一刻，黃曼秋的父親黃建度翻過護欄，逆行至塌方路段另一側，揮手示意。看著父親的背影，黃曼秋哭了，「我怕我爸被車撞到」，他拼命呼喊，但黃建度並未回頭。有兩三輛車看到路中間站著的人，明顯減速，但很快以為沒什麼事，繼續踩油門。黃建度眼睜睜地看著車掉下去，他沒有再猶豫，跪在了快車道中間。這一次，終於有車剎住。

黃曼秋（左）和父親黃建度，他們一家當晚救了很多人的性命。（南方＋）

衝到路中跪下「才有車停下」 司機下車大罵：你不要命了嗎？

停住車的司機探頭罵黃建度「不要命了嗎！」，等聽到解釋，再看前方的黑影，才連忙感謝黃建度。黃曼秋回憶，「司機一開始還沒發現塌方，下車就衝我爸爸發脾氣。我爸爸就告訴他，你看一下前面塌方了，不要繼續往前開了。」

黃曼秋說，後來「車裡下來一位阿姨，在對面同樣直直地跪下去，說，謝謝」，在這台車之後，陸續有十幾台車停了下來、打開雙閃，才把後面的車逐漸攔住。黃建度後來對女兒說，「我跪下去才有人停車。」

隨後，近光燈、遠光燈打在黃建度身上，一輛車接一輛車，一片紅色剎車燈。旁邊的慢車道上，司機也意識到異常，減速查看情況。塌方位置之前，終於也有了一片紅色的剎車燈。

梅龍高速48死｜衛星圖對比「路面撕裂出大坑」 3D還原事發經過

在黃建度攔車的同時，黃曼秋等人也打電話報警。看到基本不再有車往前衝，他們一家才開始往回走。

當時已是凌晨，氣溫有點低。他們看到有人從塌方的高速公路下爬上來，有些是大人抱著小孩，便上前詢問需不需要外套、水源，還把自己的手機借給脫困者打電話報平安。兩個還在上初中的孩子也幫忙照顧現場受傷的小朋友。

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劫後餘生 英雄唯一的心願「幫我們全家拍個全家福吧！」

在高速公路上，黃建度不知「怕」為何物，回家後，他們卻也經歷幾次情緒崩潰，唯一能安慰他的是，他們攔下了許多許多車、救下了許多許多人，儘管他們不知道究竟有幾輛車、有多少人。

據救援人員回憶，他們到達時黃先生一家人互相扶著，沿高速公路慢慢往下走了幾公里，與來接他們的親戚會合。內媒採訪的尾聲，黃先生對記者說，「幫我們全家拍個合影吧，我們很幸運。」

黃曼秋驕傲地說，「我們年輕人，忘性比較大，事情過去就過去了。幾位老人家這幾天還是有些後怕。說實話，我們覺得自己很幸運。我的父親很偉大，簡直是個超級英雄。」

微博流傳多張事故現場照片（點圖放大）：