梅龍高速路陷｜橫停貨車攔車救人　司機獲獎金一萬元

5月1日凌晨2時10分許，梅大高速往福建方向K11+900m附近發生高速公路路面塌陷，截至2日下午2時48人死亡30人受傷。事發期間，多名民眾挺身而出救人，盡顯人性光輝一面，當中包括貨車司機王向楠，發生塌方災害時，他果斷將自己駕駛的廂式冷鏈貨車橫在路中央，避免了事態進一步發展。中國職工發展基金會微信號周五（3日）公告稱，為獎勵王向楠的善舉，中國職工發展基金會聯合一汽解放汽車有限公司共同為其頒發正能量獎金10000元人民幣。



新華社發布高清航拍圖（點圖放大）：

公告顯示，王向楠是河南一冷鏈公司的貨車司機，事發當晚2時多到達塌方災害發生地，從掉頭回來的司機了解到前方情況後，他利用自身車長12.5米的優勢橫向擋住車道，並迅速打開雙閃提醒後車注意。他還與妻子下車向後方司機解釋前方情況。待消防人員抵達並接管現場後，他和妻子便駕車離開。王向楠的行為，不僅幫助了更多的人免受傷害，更弘揚了社會正能量，因此受到中國職工發展基金會的獎勵。

「當時沒想太多，就覺得要把車給攔下來」，回憶當晚狀況，王向楠仍覺觸目驚心。他向內媒表示，他還沒開到出事的地方，手機導航已顯示一片紅，非常堵車，當看到前面應急車帶排隊走過來四五輛逆行的小車時，他有了不好的預感。他之後下車詢問情況，得知前面路塌，掉下去很多車，於是回到車上詢問妻子，希望把車橫過來，把後面的車攔住，「那時我們離塌方的地方就一兩百米，她說好」。

王向楠因善舉獲獎金一萬元。（九派新聞）

之後，他開始操作車輛，期間一直有車在按喇叭。其妻子則下車負責給司機們解釋情況，「大概攔了有四五十輛車，我妻子已經記不清她跟多少人說過：前面路塌了，不要往前了」。完成橫車後，王向楠走到前面查看情況，看到塌方處掉下去十幾輛車，觸目驚心地疊在一起，火焰及爆炸聲此起彼落。直到十幾分鐘後，消防來了，他趕緊把車挪到應急車道並開了車燈，好讓消防和救護車過去，「我還給老板發消息說出事故，這批貨得晚點到」。

作為退伍軍人的王向楠表示，自己在部隊學習的，就是在危急時刻，要保護人民生命和財產安全。他又感慨，如果自己再早一點，可能就能攔更多車。