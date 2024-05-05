建商拿千萬幫縣委書記女兒買房：中標20多億工程、在當地呼風喚雨

​​四川省紀委監委網站《清廉四川》欄目5月3日刊發《功過不同道，豈有相抵之理》，深入剖析四川省瀘州市古藺縣委原書記李萬忠案。



李萬忠出生於1966年3月，曾任瀘州市廣播電影電視局黨組書記、局長等職，2014年任古藺縣委書記，2021年任瀘州市人大常委會二級巡視員，2022年1月被查。

四川省瀘州市古藺縣委原書記李萬忠因受賄面臨有期徒刑11年。（網絡圖片）

調查稱，2008年至2020年，李萬忠利用擔任瀘州市江陽區委副書記、瀘州輕工業園區管委會主任、古藺縣委書記等職務上的便利，為他人在重大項目引進、土地出讓、土地競買保證金繳納、工程建設等方面謀取利益，非法收受他人所送財物共計1300餘萬元。

2022年6月，李萬忠受到開除黨籍、開除公職處分。2023年9月1日，李萬忠因犯受賄罪，被綿陽市中級人民法院判處有期徒刑11年，並處罰金人民幣100萬元。

有了李萬忠的幫助：馮姓建商「要雨得雨、要風得風」

調查人員稱，李萬忠並非是一個「見錢眼開」「雁過拔毛」的人。他為人謹慎，交往的不法商人其實不多，而且大多都是他自認為「知心」的朋友。其中一個姓馮的建築老闆，就和他有著20年的朋友情誼。

2017年，李萬忠的女兒留學歸國，在北京工作。馮某先是貼心地送上一台近50萬元（人民幣，下同）的汽車；2018年，他更是直接拿出1000萬元幫其在北京買房。

四川省瀘州市古藺縣委原書記李萬忠因受賄面臨有期徒刑11年。（網絡圖片）

李萬忠回憶他和馮某相識的過程，在李萬忠的眼中，馮某和他相識於微末，為人大氣、聰明，和自己很投緣，「（在）2001年，我在合江任職的時候認識的，當時我當組織部長，組織部幹部的集資房是他們修的，修了幹部職工都住進去了，但是錢沒交完，他們來找我，然後我們跟幹部職工開了會，讓他們把餘款交了，就這樣認識（的）。」

2006年，李萬忠的父親在老家重慶忠縣突然離世，而李萬忠及其兄弟姊妹都在外地。李萬忠說，「他（馮某）聽說過後，他帶了幾個人去把我父親的後事處理了，確實讓我很感動，我覺得這個娃兒還是很重感情。所以我說不管後來在哪個崗位上都一起相互支援，相互鼓勵。」

​2007年11月，李萬忠升任瀘州市江陽區委副書記。就是從李萬忠當上區委副書記起，他和馮某的關係就發生了質的變化。他收下了馮某5萬元的祝賀禮金。此後，幾乎每年的節假日，他都會收到馮某金額不等的拜節紅包。

2009年6月，李萬忠兼任瀘州輕工業集中發展區管理委員會主任。很快，李萬忠就利用職務上的便利，為馮某在瀘州輕工業園區內浙江紡織園區場平項目承攬、建設等方面提供了幫助。而馮某自然也不會忘了「挖井人」，分兩次給李萬忠送上感謝費共計60萬元人民幣。

縣委書記：只要有私心，就肯定犯錯誤

李萬忠表示，當領導幹部的手中有權力過後，只要有私心，就肯定（會）犯錯誤。因為自己手頭的權力大「，只要做事兒就肯定有項目，有項目人人都要來鑽，千方百計都想來做。」

2014年9月，李萬忠升任古藺縣委書記，正式主政一方。而此時的古藺縣，因為棚戶區改造和保障房建設不力，正受到上級機關的批評。

李萬忠說，當時馮某正在做一個地方的棚戶區改造項目。他想，反正沒人幹，還不如找馮某。「古藺縣棚戶區改造的任務很重，一個縣城破敗得不得了。我就想做點政績出來，給老百姓改造一下居住環境，二一個也想趁機照顧一下朋友，照顧他來做點工程。」

李萬忠2014年任古藺縣委書記，2021年任瀘州市人大常委會二級巡視員，2022年1月被查。（網絡圖片）

為了確保馮某順利中標，李萬忠也是挖空了心思。「這些方面確實我給了大力支援，包括建設模式，總體規模，支援他，包括後頭的招投標怎麼設定，為了保證（馮某）企業的中標率，增加了兩個億的進入古藺縣政府（招投標目錄）的門檻，防止一些沒有錢的老闆來串。」

有了李萬忠「無私」的幫助，馮某在古藺縣可謂「要雨得雨、要風得風」，短短幾年時間，他就在此中標了20多個億的工程。而他自然也對李萬忠「投桃報李」。2017年，李萬忠的女兒留學歸國，在北京工作。馮某先是貼心地送上一台近50萬元的汽車；2018年，他更是直接拿出1000萬元幫其在北京買房。

李萬忠說，「我娃兒當時出國回來，在北京工作，確實沒有房子住，他一直在關心這個事兒，開頭我還是有點擔心這個事。當時我那個舅子在跟到他幹活路，給他送點材料，做點工程這些。他跟我舅子商量，幫我女兒在北京買個房子，後來他打了一千萬，通過工程款打的。」

商人章某在李萬忠釣魚的地點製造「偶遇」

馮某對李萬忠的「圍獵」是典型的「長線投資」「放長線釣大魚」，從看似合乎情理的日常小事、習以為常的日常交往等細微之處打感情牌，讓李萬忠不知不覺淪陷其中。

據報導，另一個「圍獵」者章某採用的方式是從李萬忠的愛好入手。李萬忠業餘愛好不多，但釣魚絕對可以算作其一。章某在偶然得知後，便常常故意在李萬忠釣魚的地點製造「偶遇」。

2022年6月，李萬忠受到開除黨籍、開除公職處分。2023年9月1日，李萬忠因犯受賄罪，被綿陽市中級人民法院判處有期徒刑11年，並處罰金人民幣100萬元。（影片截圖）

在章某的刻意逢迎下，兩人關係越來越親近。每逢週末或假期一起釣魚時，章某都會鞍前馬後地將李萬忠照顧好。「一年多過後，一個項目就是環保方面的，鄉鎮污水處理的二三級管網建設項目，他（章某）就跑起來找我。當時我想都沒咋想，就提起電話給分管縣領導打了個電話，喊他去找，介紹過去。」

2020年9月，工程完工後，章某送給李萬忠價值近百萬元的汽車一輛。2023年9月1日，李萬忠因犯受賄罪，被綿陽市中級人民法院判處有期徒刑11年，並處罰金人民幣100萬元。

李萬忠懺悔，「自己沒有想過會走到今天這個程度，上對不起黨組織多年的培養，辜負了黨組織的希望和信任，下對不起老百姓，非常後悔。」