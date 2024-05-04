幼孩坐不穩從梳化墮下 神勇爸爸如打排球「魚躍救波」英勇護兒
撰文：TVBS新聞網
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直擊驚險瞬間！廣東一名嬰兒在家中梳化上玩耍，沒想到坐在邊緣時突然往後仰，眼看就要從梳化上摔落地面，這時警覺的父親發現寶寶即將跌落，二話不說立即以排球員「魚躍救球」的敏捷性飛撲過去，伸出右手當肉墊，過程被監視器全程拍下。
外媒報道事件發生在4月11日，當時小嬰兒坐在梳化上，疑似想跟眼前的貓咪玩耍，欲起身想要伸手碰觸貓咪，但由於還小無法保持平衡，轉身背對想要爬下梳化卻腰力不足往後仰，當時在曬衣服的父親驚覺寶寶即將墜落梳化，隨即展現出驚人的反射神經和靈敏度，迅速向寶寶飛撲過去。並且及時用右手托住了孩子的頭部，成功阻止了一場可能發生的傷害。嬰兒差點跌倒而嚇哭，所幸在父親英勇的救援下，並沒有受到任何傷害。
幸得爸爸夠機警，孩子才沒有受傷：（按圖了解）
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事發當下，父親的機警反應令人讚嘆。從監視器畫面可以清楚看到，他在千鈞一髮之際，用自己的手掌做為緩衝，護住了寶寶脆弱的頭部。若非父親及時出手相救，後果不堪設想！
網民紛紛留言大讚這名父親，說：
．「神救援～厲害的爸爸」
．「爸爸厲害，小孩沒事就好」
．「身手不凡」
．「爸爸是排球隊的自由人」
．「以前打排球的嗎?」
但也有網民指出：
．「小小孩真的不能上梳化，太危險」
．「竟然讓小小孩無擋自己坐梳化」
．「2~3歲小孩，都不能離身太遠，不能離開視線」
．「這家長不及格，怎會放在梳化上？」
．「好家在沒摔到頭」
這起事件也提醒所有家長，家中嬰幼兒的安全必須謹慎留意，即便在家中也要時刻保持警覺，防患於未然。畢竟，孩童的平安才能讓父母安心。
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