孩子藝術館打碎價值近12萬瓷瓶　館方釋善意免賠：孩子沒受傷就好

山東淄博一名小孩周四（2日）在國藝館文化藝術館內打碎一個標價11.6萬元人民幣的華光陶瓷花瓶，然而館方決定免除賠償，引起輿論熱議。



「這回闖大禍了吧」，影片顯示，該價值近12萬的華光陶瓷花瓶變成碎片，散落一地，面對此情此景，孩子一家人不知所措。令人意外的是，館方決定免除他們的賠償。

負責人回應表示，當日6個大人帶着3名小朋友，當中年紀較小的孩子把花瓶推倒，「當時那個孩子可能也挺害怕的」。她表示，雖然有寫着損壞照價賠償，但考慮到假期人流太多了，孩子確實不是故意的，他們自己可能也照顧不周，因此就確認了一下孩子沒有受傷，然後便讓他走了。

館方的回應隨即受到輿論熱議，不少網友表示肯定，同時質疑館方也沒有做足保護措施；不過也有網民不支持免賠，質疑免賠之下，孩子是否會吸取教訓，還有網民建議能有後續措施避免此類事情再發生。

內媒《極目新聞》評論指出，孩子碰碎了花瓶，當然是一起偶然事件，免賠顯示了華光陶瓷的誠意，這是無可非議的。因為這點損失對企業而言還能夠承擔，但對孩子的監護人來說，可能就是難以承受之重。廠家的大度是與人為善，這一點值得其他人學習，就是多些包容，多些互相理解，「這種寬容與大度對孩子也是一種教育，以後也會懂得體諒，知道得饒人處且饒人的可貴」。