五一︱長假過半熱門景區「逼爆」　網民稱沙漠「不堵駱駝但堵人」

「五一」長假過半，內地主要城市、重點旅遊景區持續迎來客流高峰，但人擠人下，不管當地市民抑或遊客都有苦要呻，例如近日蘇州有網友表示出門健身，結果被堵在地鐵口回不了家；甘肅敦煌鳴沙山出現「堵人」情況，令網友戲言是「到沙漠中看人」。



據《澎湃新聞》報道，多個知名景店票源緊張，即使提早一日，也未必能買到票。如故宮博物院、南京博物院、中山陵景區、上海博物館東館、湖北省博物館、湖北美術館等截至5月5日的門票，早在5月2日就已售罄。

而在社交平台上，多個熱門旅遊城市都「體驗」到了「被攻打」的節日氣氛，尤其是長沙和南京，有來自湖南的網友在社交平台稱「帶隊攻打的岳麓山……長沙很好玩，下次不節假日來了……我差點擠死在長沙」、「小小的一條路硬是擠了十多分鐘才出來……本長沙土著已經回鄉避人群了，把長沙留給你們玩！」；南京的網友則表示「我為南京旅遊作出的貢獻，就是五一在值班，把景點讓出來」；更有蘇州的網友稱自己出門健身，結果被堵在地鐵口「回不了家」。

另外，在社交平台，有寧夏的網友稱，中衛沙坡頭景區「果然意料之中，人從眾」。他表示每個項目排隊至少兩小時，只能用「來都來了」四個字支撐自己。還有甘肅的網友就敦煌鳴沙山發文稱「好消息：不堵駱駝。壞消息：堵人了……走兩步路等五分鐘」。

據同程旅行發布的報告顯示，假期上半段全國主要旅遊城市旅遊熱度保持高位，三線及以下城市旅遊熱度漲幅居前；各地的博物館、科技館及各類室內文化展覽熱度較高，重點博物館的門票預訂及預約量同比增長了406%。

其中，熱度上升較快的城市主要有中衛、阜陽、吐魯番、黔西南、張家口、赤峰等，中衛沙坡頭景區、阜陽迪溝風景區、黔西南州的萬峰林景區等的門票預訂量增幅較大。報告還顯示，新老「網紅」城市均有亮眼表現，如淄博市主要景區的門票預訂量同比增長197%，哈爾濱主要景區的門票預訂量同比增長60%以上，新晉「網紅」城市天水的門票預訂量也增長40%以上。

出境遊方面，報告顯示香港、泰國、澳門、新加坡、馬來西亞、日本等位列「五一」假期出境遊熱門目的地前列，其中，內地居民赴港遊熱度及客流量增幅均位居前列，香港的酒店預訂量同比增長了近90%，客源主要集中於大灣區及內地一線、二線城市。