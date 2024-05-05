郭文貴涉詐騙案5.22美國開審　首席助理王雁萍認罪

流亡美國的中國商人郭文貴，早前被指控通過虛假陳述和聲明在各種實體和項目中籌集超過10億美元的投資，涉嫌電匯欺詐、證券詐騙、銀行詐騙和洗錢等11項罪名，案件將於5月22日開審。

郭文貴的首席助理、同案女被告王雁萍（Yvette Wang），5月3日在庭上承認串謀罪名，法院將於9月10日宣判。



郭文貴涉嫌夥同財務顧問余建明（William Je）、王雁萍等人電匯詐欺、證券詐欺、銀行詐欺及洗錢等11項罪名，涉款高達10億元。案件去年在紐約開審時，郭文貴與王雁萍拒不認罪，法官拒絕兩人保釋申請，押至今年5月22日開審。

流亡美國的中國商人郭文貴。（路透社）

45歲的王雁萍被指是郭文貴的首席助理，聯邦檢察官威廉姆斯（Damian Williams）指她「在一個廣泛而複雜的詐欺計畫中，擔任領導角色。」數以千計投資者被誘騙向郭文貴控制的實體投資超過10億美元。

在案件即將正式開審前，王雁萍承認從2018年到2023年3月，與郭文貴及余建明等人通過GTV傳媒集團、喜馬拉雅農場聯盟及喜馬拉雅交易所等，以詐欺手段誘使投資者匯款給他們。據悉受害人多達數千人。

王雁萍在認罪時表示「知道我所做的事情是錯的」，又說「會承擔全部責任，並對我的行為感到非常抱歉。」法院將於今年9月10日宣判，王雁萍將面臨最高10年監禁。